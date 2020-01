Zákaz předjíždění kamionů a jejich jízdy na na místních silnicích narazil

Hlasovalo se o tom dokonce dvakrát, ale ani jednou Adamcův návrh o pouhý jeden hlas neprošel. Shodit návrh ze stolu se při prvním hlasování snažilo 85 ze 170 přítomných poslanců, při druhém pokusu 91 ze 183 poslanců.

Zákaz tranzitní dopravy po silnicích druhé a třetí třídy by se měl podle návrhu Mračkové Vildumetzové týkat kamionů o hmotnosti nad 12 tun. Podle Adamce chybí analýzy dopadů tohoto opatření. Lidovec Jurečka v souladu s námitkami dopravců upozornil na to, že řidiči kamionů by v některých oblastech museli najet desítky kilometrů navíc, což by mělo i své ekonomické důsledky.

„Já si myslím, že tudy cesta nevede. Pokud jste sledovali ranní vysílání, kdy se vyjadřovali dopravní policisté a kdy se zhodnocoval stav, jak to vypadá s předjížděním kamionů na českých dálnicích, tak jste zjistili, že ŘSD už konalo, policie začíná konat, že jsou úseky, kde ten zákaz už dneska je, a jsou úseky, kde může být proměnlivě ten zákaz zadán vzhledem třeba ke klimatickým podmínkám,“ řekl při projednávání návrhu Adamec. „Úplná prohibice, úplný zákaz většinou nic neřeší, vyvolá další problémy,“ prohlásil poslanec ODS.



Poslanec ČSSD Jan Birke se rozčiloval, jak je možné, že Sněmovna vůbec návrh projednává, když byla uzavřena politická dohoda, že zákon bude „zaparkován“ ve výborech Sněmovny a nebude se o něm hlasovat. Nakonec to přesně takto dopadlo.

Původní poslanecký návrh novely počítá se zákazem předjíždění pro kamiony a nákladní vozy v pracovní dny od 6 do 22 hodin.

Restrikce by se podle předlohy vztahovala na řidiče automobilů o hmotnosti nad 3,5 tuny a jízdních souprav delších než sedm metrů. Zákaz by mohl postihnout i automobily s přívěsem či vozidla integrovaného záchranného systému. Proti plošnému zákazu protestovali nákladní dopravci i provozovatelé karavanů. Poslanci proto navrhli různé časové úpravy zákazu.

K předložení novely, která má omezit kamiony, poslance ANO vedl dopravní kolaps na modernizovaném úseku D1 na Vysočině. Kdy přesně se Sněmovna jako celek k hlasování o návrhu vrátí, je v tuto chvíli nejisté.

Jste pro zákaz jízdy kamionů v levém jízdním pruhu na dálnici?