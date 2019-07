Kontrolujte důkladněji kamiony, žádá Babiš. Hamáček už instruoval policii

Babiš se na Hamáčka obrátil na popud několika stížností ze strany veřejnosti. „Přes daný zákaz byl v době omezení jízdy zaznamenán zvýšený počet kamionů v rámci provozu na pozemních komunikacích,“ uvádí premiér v dopise, který poslal prvnímu místopředsedovi své vlády na konci minulého týdne a který má redakce iDNES.cz k dispozici.



Vyzývá tak Jana Hamáčka, aby se na kontrolování zákazu jízdy kamionů více soustředila policie. Právě pod Hamáčkův resort (ministerstvo vnitra) totiž policejní sbor spadá. „Věřím, že se nám společnými silami podaří eliminovat porušování pravidel silničního provozu,“ píše Babiš.

Svým zásahem by premiér rád přispěl k bezpečnosti na silnicích a plynulosti provozu.„Věřím v urychlené zlepšení situace v dané záležitosti,“ končí jeho dopis.



„Dnes jsme to projednávali na poradě ministra vnitra,“ řekl serveru iDNES.cz Hamáček. „Ředitel dopravní policie dostal pokyn, aby policie zintenzivnila činnost na dálnicích právě ve vztahu ke kamionům,“ dodal.

Podle Hamáčka budou policisté kromě toho, zda kamion nejede v době zákazu, více kontrolovat i dodržování zákazů předjíždění. „Premiéra jsem o tom informoval na setkání vlády,“ uvedl.



Kamionů o víkendu jezdí minimum

Podle sdružení dopravců Česmad Bohemia přitom není problém tak závažný, jak ho premiér vnímá. „Nedomnívám se, že vozidel, která porušují zákaz, je nějaké významné množství,“ řekl iDNES.cz šéf sdružení Vojtěch Hromíř.



„Dostupná data z provozu o prázdninách ukazují, že intenzity jízd kamionů jsou o víkendech velmi nízké,“ uvedl. Kamiony podle něj navíc způsobují jen minimum dopravních nehod.

„Pravdou je, že jsou vždy hodně vidět, ostatní řidiči z nich mají respekt a jejich odstranění z místa nehody je komplikované,“ doplnil. Prospěšnost policejních kontrol však šéf Česmadu nepopírá. „Průběžný dohled policie nad dodržováním všech pravidel je jistě v pořádku,“ zakončil.



Kamiony na silnice celoročně nesmí v neděli od 13 do 22 hodin. V létě se pak zákaz rozšiřuje ještě o pátek od 17 do 21 hodin a sobotu od 7 do 13 hodin. Výjimku ze zákazu mají například vozidla přepravující zvířata či vozy, které se používají při výstavbě infrastruktury.

Ministerstvo vnitra v současnosti společně s ministerstvem dopravy pracují na změně zákazu jízdy kamionů tak, aby se více přiblížil těm zahraničním (více zde).