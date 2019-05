Past na přetížené kamiony. První pokuty za tuny navíc padnou v červnu

Diskuse o ideálním váhovém limitu pro nákladní vozidla však postrádá smysl v situaci, kdy neexistuje efektivní způsob, jak kamiony zvážit a za přetěžování komunikací je pokutovat. Na skluz s budováním takzvaných rychlostních vah upozornil začátkem měsíce i Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Dosavadní kontrola je totiž slabá. V současnosti přetížení kamionů měří policie a celní správa pouze namátkově. Od června by se to ale mělo změnit. Ředitelství silnic a dálnic totiž spustí první dva stálé systémy rychlostního vážení, které zaznamenají všechna přetížená vozidla. Celkem státní silničáři vytipovali šestnáct míst, kam se chystají váhy umístit.

Jako pokuty za rychlost

„Vysokorychlostní vážení funguje podobně jako úsekové měření rychlosti. Projede kamion, zjistíme, že je přetížený, projdeme registr vozidel a obec s rozšířenou působností pošle obálku s pokutou,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. Kromě obecních úředníků by však data z kontrolních vah mohla dostávat policie nebo celní správa, která by přetížená vozidla zastavovala přímo na silnicích.

Zmíněná dvojice vah na D5 u Heřmanovy Huti na Plzeňsku a na D8 u středočeské Odoleny Vody se v současnosti testuje v pilotním provozu. Další rychlostní váha se staví na obchvatu Olomouce a do testovacího provozu by měla být uvedena začátkem léta, dodal Rýdl.

Přestože na dálnicích, kde je kamionový provoz nejhustší, kontrolní váhy zatím chybí, na krajských silnicích už přetížené kamiony odhaluje pětice vah. Jednou z nich je zařízení ve Velkém Meziříčí. Ačkoliv je už v provozu pátým rokem, teprve nedávno se dostalo krajskému úřadu na Vysočině soudního potvrzení, že může na základě vysokorychlostního vážení přetížené kamiony pokutovat. Někteří přistižení dopravci totiž zpochybňují, že lze tímto způsobem vážit všechny převážené materiály nebo s naměřenými hodnotami nesouhlasili a požadovali převážení.

Kde mají být nové váhy na kamiony.

Teprve letos na jaře soud pravomocně rozhodl, že kraj tímto způsobem pokutovat přetěžování silnic může.

Problémy s uznáváním výsledků vážení ale mají i silničáři na dálnicích. Už dříve totiž ŘSD vybudovalo síť takzvaných dynamických vah. Ty ale v současnosti nemůže používat, protože při změně zákona přišly o certifikaci. „Vysokorychlostní kontrolní vážení, na rozdíl od dosud užívaných dynamických vah, umožňuje přímou penalizaci za překročení stanovených hodnot. Tedy bez nutnosti vozidlo odklonit a staticky či kvazistaticky převážit,“ uvedla mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Podle úřadu totiž klasické pomalé vážení nemůže být účinné zejména v situaci, kdy počet kamionů na silnicích dlouhodobě roste.

Tři roky zpoždění

Podle NKÚ, který v resortu dopravy prověřoval efektivitu využití peněz vynakládaných na inteligentní prostředky řízení dopravy, se ministerstvo zavázalo v akčním plánu spustit první váhy v rozmezí let 2016 a 2017. I toto nesplněné datum ale bylo podle něj stanoveno dost pozdě.



„Na dálniční síti ČR nebyla uvedena do provozu žádná váha pro vysokorychlostní kontrolní vážení, přestože na základě zákona je to umožněno už od roku 2010 a certifikovaná zařízení jsou na trhu dostupná již od roku 2011,“ uvedl ve zprávě z kontrolní akce NKÚ.

Kromě pomalého zavádění vah úřad rovněž kritizoval absenci funkčního nástroje, jehož prostřednictvím by mohly ŘSD a jednotlivé krajské silniční správy koordinovat opravy a s nimi související uzavírky. Jejich zadávání do takzvaného geoportálu je totiž nezávazné a ne všichni ho proto využívají.

„NKÚ zjistil, že jeden kraj do geoportálu plánované uzavírky nezadával vůbec a dva další zadávaly velmi nízké počty,“ dodal úřad.