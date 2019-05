Těžká hlava z mýta. Risk s urychlením ministerstvu nevyšel

Krajský soud v Brně totiž vrátil na podnět bývalého provozovatele mýta, rakouské společnosti Kapsch, případ k novému projednání Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Smlouvu s novým provozovatelem není podle soudu možné považovat za platnou v situaci, kdy ministerstvo a antimonopolní úřad nedaly společnosti Kapsch prostor pro odvolání.

Ministerstvo mezitím pokračuje v­ přechodu k novému dodavateli. Podle neoficiálních zpráv z úřadu se ale připravuje na to, že soud dá i­ ve druhé žalobě za pravdu stávajícímu správci systému a nařídí ÚOHS vydat zákaz plnění smlouvy, na níž stojí pokračování výběru kamionového mýta v příštím roce.

Krizový plán? Prostě počkají

Brněnský soud hlavně upozornil, že by mohlo jít o nebezpečný precedens. „Pokud by tomu tak mělo být, fakticky každý zadavatel by se mohl při dostatečné drzosti, která by byla zpětně nezhojitelná, pokud jde o možnost efektivního dozoru nad zadávacími procesy, vyhnout přezkumu zadavatele v řízení,“ uvedl v rozsudku předseda soudního senátu David Raus.

Významně tím narušil mýtus dopravního resortu o chytře využité právní kličce, kterou úředníci překvapili armádu právníků nadnárodní společnosti.

Podle ministra Kremlíka se úřad v­ současnosti nezabývá žádným krizovým plánem pro situaci, kdy by muselo práce na spuštění nového satelitního systému přerušit. „Jako právník bych se nerad pouštěl do spekulací, jak může krajský soud rozhodnout,“ řekl MF DNES novopečený šéf resortu. Úředníci se tak spolehnou na to, že případná stopka přijde později, než je termín spuštění nové technologie. Jejím prostřednictvím se mají začít poplatky od kamionů vybírat letos v­ prosinci.

Hlavním bodem sporu, který se přes rok řešil u antimonopolního úřadu, byl způsob, jakým ministerstvo dopravy rozdávalo dokumenty uchazečům o miliardovou zakázku na správu mýta. Zadávací podmínky soutěže totiž vydávalo i na takzvaných flash discích. Současný provozovatel, společnost Kapsch, ovšem namítal, že různí uchazeči dostali různě upravené dokumenty, na což upozornila ÚOHS a posléze přidala další stížnosti.

Úřad už ale problém začal prošetřovat sám a následně obě řízení spojil do jednoho. Nejprve kvůli problému s fleškami soutěž pořádanou ministerstvem nepravomocně zrušil. Po vypořádání rozkladu předsedou Petrem Rafajem ale otočil a uvedl, že chyby při rozdávání materiálů zájemcům neměly vliv na regulérnost výběrového řízení.

Ministerstvo dopravy poté využilo toho, že v prvním ze sloučených sporů bylo jediným účastníkem, vzdalo se práva na odvolání a narychlo uzavřelo smlouvu s konsorciem firem SkyToll a CzechToll.

Nepočkalo tak, zda Kapsch nepodá stížnost proti tomu, že se ÚOHS nevypořádal s jeho dalšími stížnostmi, například na problematický požadavek technologické neutrality, kterému podle firmy odporovalo celkové zadání soutěže. Antimonopolní úřad navíc jednání ministerstva zpětně posvětil, když začátkem listopadu potvrdil, že podle něj dopravní resort postupoval správně. S tím ale soud v pravomocném rozsudku nesouhlasí a vyzval ÚOHS, aby se námitkami Kapsche začal znovu zabývat.

Dva měsíce k dobru

Exministr dopravy Dan Ťok přitom námitky Kapsche nepovažoval za nebezpečné. Podle něj mělo jít jen o zdržovací taktiku, aby úřad nestihl dokončit soutěž včas. „Jestliže bychom správce systému vybírali o­ dva měsíce déle, je jasné, že to skončí jediným možným řešením, a to s Kapschem,“ hájil postup v ­mýtné kauze loni v říjnu.

Vybraný postup nicméně nahrál společnosti Kapsch, aby se případně soudila se státem o úhradu škody, která mu nesprávným postupem mohla vzniknout. Rozhodující slovo nyní bude mít Nejvyšší správní soud, na který se ministerstvo dopravy a antimonopolní úřad hodlají obrátit.