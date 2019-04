Kamiony možná budou stát celou neděli, ministerstvo vnitra navrhlo změny

11:00 , aktualizováno 11:00

Ministerstvo vnitra navrhlo změnu časů, ve kterých nemohou na českých dálnicích a rychlostních silnicích jezdit kamiony. Celoročně to doteď byla neděle od 13 do 22 hodin, nově by se měl zákaz rozšířit i na zbytek dne. Ministerstvo argumentuje sjednocením legislativy s okolními státy, dopravcům se však návrh nelíbí.