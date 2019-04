Ministerstvo vnitra chce zakázat kamiony na silnicích po celou neděli

Kamiony nyní nesmějí jezdit v neděli od 13 hodin do 22 hodin. A to po celý rok. Ministerstvo vnitra teď chce zákaz rozšířit a podalo návrh v rámci meziresortního připomínkování novely silničního zákona. V podstatě navrhuje stejná pravidla, jaká platí v okolních státech – na Slovensku, v Rakousku či Německu.



„Současná úprava motivuje především zahraniční dopravce k odstavování vozidel na území České republiky. Sjednocení doby, po kterou je omezena jízda, by mělo přinést uvolnění míst, která k odstavování těchto vozidel určena nejsou,“ argumentuje Adam Rözler z ministerstva vnitra.

V České republice chybí zhruba 1 500 odstavných míst, což přiznává i samo ministerstvo. „Vozidla jsou pak odstavována na naprosto nevhodných a nebezpečných místech, jako například v připojovacích pruzích,“ dodává Rözler.

Dopravci z nápadu ministerstva tolik nadšeni nejsou. „Rozšíření zákazu jízdy situaci ani na odpočívkách, ani pro řidiče nezlepší. Zákazník třeba v Německu očekává, že v pondělí dopoledne bude mít zboží. Kamion proto bude muset do země (SRN) vjet v noci z neděle na pondělí, a to bez ohledu na to, jestli byl zákaz jízdy od 13 hodin nebo už od půlnoci,“ varuje mluvčí sdružení autodopravců Česmad Bohemia Martin Felix.

Podle dopravců to situaci na silnicích zhorší

Naopak tvrdí, že podmínky řidičů se ještě zhorší. Zejména těch z Moravy. „Ti budou muset místo v neděli ráno vyjet už v sobotu odpoledne, provoz před zákazem se naopak zahustí,“ míní Felix.

Stejné obavy má i řidič Ondřej Hlaváček z Valašského Meziříčí. Jezdí pravidelně do Německa a Nizozemska. „Jisté je, že mně naloží auto v sobotu a v sobotu pošlou na cestu, abych přejel republiku a vyčkal u hranic. Jinak se nedá dodání stíhat. Přišli bychom o jeden den, kromě toho opět nebudeme tak konkurenceschopní jako šoféři z východních zemí, kteří ve svých zemích taková omezení nemají nebo prostě zákaz poruší,“ říká Hlaváček.

Podle návrhu ministerstva by za porušení zákazu jízdy dále hrozila řidičům pokuta do pěti tisíc korun. Šoféři ale často kritizují, že porušovat zákaz jízdy je nutí zaměstnavatelé. „I za cenu toho, že dostaneme pokutu. Stále se jim vyplatí to risknout už proto, že oni nijak odpovědní za porušení zákazu nejsou a nehrozí jim žádná pokuta,“ dodává jeden z jihočeských řidičů z povolání.

Naopak dopravci vybízejí, aby policisté důsledněji kontrolovali dodržování týdenního odpočinku řidičů na příhraničních odstavných místech.

Oproti tomu úlevou pro šoféry, kteří míří se zásilkou jen do České republiky, by bylo, kdyby prošel návrh ministerstva dopravy, že kamiony končící v Česku, by mohly cestu dokončit. Takový systém funguje například v Maďarsku, Polsku nebo Itálii, kde řidiči smějí dojet i na obvyklé místo k odstavení. Tedy do firmy nebo domů.

„Často se stane, že kvůli povinným bezpečnostním pauzám skončíme pár kilometrů od domova a nemůžeme pokračovat v jízdě. Buď pro nás pak musí jet rodina a kamion necháme někde na odstavném parkovišti, nebo se nám prostě návrat domů protáhne. Povolení dojet domů by tak určitě uvítal každý kamioňák,“ komentuje návrh ministerstva dopravy řidič Ondřej Hlaváček z Valašského Meziříčí.

Kam s tím kamionem?

Najít vhodné odstavné parkoviště je přitom už dnes problém. U dálnic chybějí, jsou přeplněná, soukromé truck parky vznikají jen poskrovnu. Přitom o tom, že je potřeba zrychlit výstavbu odpočívek, mluvil už v polovině loňského roku bývalý ministr dopravy Dan Ťok, který se chtěl inspirovat ve výstavbě v zahraničí – zejména v sousedním Německu. Parkování kamionů – hlavně přes noc či přes víkend – se mezitím brání i samotná česká města. Na svém území zakazují stání automobilů značkami a vykazují je na okraj. Třeba jako jihočeské Strakonice, Rokycany nebo Turnov.

Tady všude na příjezdu do měst jsou cedule, které stání kamionů přes den či v noci od určité hodiny až do rána zakazují. „Byla to reakce na rozšíření těžké dopravy, kdy nám kamiony parkovaly různě po městě. Nyní nemáme na území města žádné parkoviště a kamiony tak stojí v průmyslové zóně. Omezení problém vyřešilo, v podstatě řešíme jen jednotlivé přestupky,“ říká vedoucí odboru dopravy turnovské radnice Pavel Vaňátko. Právě Turnov byl jedním z prvních měst, kde bylo parkování kamionů zakázáno už na konci devadesátých let.

Ani toto řešení však často není spásou – kamiony mnohde parkují na parkovištích u obchodních center, za těmito provozovnami či na okraji měst. „Místa, kde můžeme zaparkovat a zůstat přes noc, už máme vytipovaná. Třeba v internetových fórech jsou přímo seznamy parkovišť, kde se dá zastavit,“ vysvětluje řidič kamionu Jan Kubín, který v úterý přes noc parkoval ve Strakonicích za Kauflandem.

Zákaz jízdy kamionů, přesněji vozidel nad 7,5 tuny, se dnes netýká všech. Výjimky uděluje ministerstvo dopravy nebo jednotlivé krajské úřady; získají je zejména dopravní firmy, které převážejí zvířata, pohonné hmoty, poštovní zásilky nebo rychle se kazící zboží, tedy potraviny. A tyto výjimky zůstanou v platnosti i nadále.