Na budějovické Dlouhé louce budou parkovat osobní auta, kamiony odtud zmizí

Kromě nového podélného značení a příjezdů se zde počítá do budoucna s parkovacími automaty. Vznikne tam 86 míst, z toho pět pro vozy tělesně postižených.

„Odhaduji, že úpravy parkoviště se dokončí do května,“ uvedl Jindřich Šimánek ze silničního správního úřadu českobudějovického magistrátu.

„V projektu jsou vyznačená místa na parkovací automaty, ale zpočátku ve zkušebním provozu bude zdarma,“ doplnil náměstek primátora Petr Holický (ANO).

Podle vedoucí odboru správy komunikací Nataši Bláhové se plánovanou úpravou zmenší stání pro kamiony, což je trend, který radnice podporuje. Nákladní auta by měla v budoucnu parkovat na plánovaných záchytných místech dál od centra města, například u letiště nebo při Okružní ulici.

Parkoviště je přitom součástí lokality o rozloze přibližně dvou hektarů. Pozemky leží při křižovatce ulic Husovy a Dlouhá louka a jsou ohraničené ulicí Na Sádkách.

Plány komplikuje, že pozemky patří různým vlastníkům

Jejich poloha je strategická, ale využití problematické. Zhruba pětina plochy patří podle údajů z katastru nemovitostí dvěma soukromníkům. Největší parcela je města, menší pak Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Plochu blíž k Husově ulici si občas pronajímají majitelé poutí a cirkusů.

Na části městských pozemků blíže ke Kauflandu je prostor pro auta pracovníků magistrátu. Jediné v současnosti zpoplatněné parkoviště v této lokalitě je na pozemku soukromníka.

„Město už s rodinou, jíž plocha patří, několik let jedná. Ale zatím neúspěšně, jimi navrhovaná cena je vysoká. Pokud by město vlastnilo pozemek celý, mohl by se lépe upravit příjezd,“ naznačil Holický. Parkování zdarma je zatím stále na parcele státu.

Zatím největší změnu v systému parkování s vytvořením placených zón pocítilo loni Pražské předměstí. Město počítá s jejich rozšířením na Pražské sídliště a dalšími změnami, například vytvořením záchytných parkovišť a parkovacích domů.

Podle odborníků by pro lokalitu Na Sádkách byla vhodná jednoduchá jednopodlažní stavba, jaká je u budějovické nemocnice. „Ale první na řadě je parkovací dům u sportovní haly,“ dodal Holický.