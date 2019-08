Opravy D1 a část okruhu Brna. Silničáři spustí tendry za deset miliard

„V posledních době se nám postupně daří dokončovat přípravu řady klíčových staveb. Ve výběrových řízeních na zhotovitele budou do konce srpna stavby až za 10 miliard korun a na podzim zahájíme další tendry. Na realizaci těchto staveb budeme potřebovat v následujících letech dostatek investičních peněz a kapacit stavebních firem,“ říká Radek Mátl pověřený řízením ŘSD ČR.

Největší připravovanou stavbou je rozšíření stávající směrově nedělené komunikace z Bělotína do Nového Jičína. Přes 13 kilometrů dlouhé pokračování dálnice D48 naváže na už existující obchvat Bělotína a bude končit za současnou odbočkou na Rybí. Stavba za zhruba 2,7 miliardy korun bez DPH by podle současného harmonogramu měla být zahájena ideálně ještě v letošním roce a dokončena během čtyř let.

Zhruba 1,5 miliardy korun si pak vyžádá druhá etapa výstavby velkého městského okruhu v brněnských Žabovřeskách. Na zhruba kilometrové trase, jejíž část kopíruje tok Svratky, bude rozšířena silnice na dva pruhy v obou směrech. Souběžná tramvajová trať, která se v okolí Wilsonova lesa vedle rozšířené komunikace nevejde, bude přeložena do tunelu.

Na podobné peníze vyjde podle odhadu projektanta i modernizace desetikilometrového úseku dálnice D1 mezi Devíti Kříži a Ostrovačicemi, o téměř 160 milionů levnější bude dokončení rozestavěného úseku mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem. Ten začalo vloni stavět mezinárodní konsorcium vedené kazašskou stavební firmou SP Sine Midas Stroy. Kvůli zpoždění prací, které komplikovalo dopravu během loňského prosince, ale ministerstvo dopravy smlouvu česko-italsko-kazašskému sdružení vypovědělo.

Kromě zmíněných staveb chystají silničáři tendry na přeložky silnic prvních tříd. Stavebním firmám nabídnou zakázky na jihovýchodní část obchvatu Chrudimi, přeložku silnice I/27 mezi Šlovicemi a Přešticemi na Plzeňsku, výstavbu mimoúrovňové křižovatky Rádelský Mlýn na Jablonecku, nebo obchvat Karviné.