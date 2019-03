Vondráček zpíval na stole ve Sněmovně, podle Němcové má odstoupit

Zprávu přinesl server Seznam.cz, Vondráček pravdivost fotografie potvrdil.

„Já se k tomu dokonce hrdě hlásím. Jen to tedy není úplně aktuální, v tu dobu jsem ještě nebyl předsedou Poslanecké sněmovny, řekl Seznamu. Večírek byl podle něj v říjnu 2017, kdy ANO vyhrálo volby a oznámilo, že Vondráček je kandidátem na šéfa dolní komory.

„Zveřejněné fotografie z mejdanu ANO ve Sněmovně jsou projevem neúcty k historickému a památkově chráněnému prostoru, kde se odehrávaly mimořádné události naší historie,“ uvedla ve čtvrtek v písemném prohlášení bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová.

„Fotografie a následná reakce předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka ilustrují aroganci, zpupnost a nepochopení povinností jednoho z nejvyšších ústavních představitelů naší země. Sněmovna není Lucerna a pořádání mejdanů v jednacím sále je ostudné a neomluvitelné,“ dodala Němcová.

„Neznám zemi, kde by něco podobného bylo možné. Jedinou možnou reakcí je rezignace předsedy Sněmovny na svou funkci,“ uvedla Němcová.

„Bylo to v době, kdy se dělala rekonstrukce sálu, kdy tam byly vytrhané koberce. Tak jsme se domluvili, že bychom tam krátce zahráli. Já myslím, že to tomu sálu jen prospělo, že v Lucerně si zahraje kdekdo a tady zase si tolik lidí možnost zahrát nemá,“ řekl Seznamu.cz Vondráček. Byl by rád, kdyby se v jednacím sálu zopakovalo ještě nějaké hudební vystoupení. A má sen přivést takto do dolní komory parlamentu folklorní sdružení v krojích.

Vondráček, který byl nedávno zvolen místopředsedou vládního hnutí ANO, si nepřipadá jako papaláš a že šlo spíš o „odlehčení“, protože i poslanci jsou lidé a potřebují občas „vypnout“.