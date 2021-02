Koalice Pirátů se STAN by porazila ANO, vyplývá z volebního modelu

13:26 , aktualizováno 13:38

Koalice Pirátů se STAN by nyní ve sněmovních volbách překonala hnutí ANO, uvádí volební model agentury Kantar pro ČT. Spojení dvou stran by ve volbách získalo 29,5 procenta hlasů. Koalice Spolu, tedy ODS + TOP 09 + KDU-ČSL pak 19,5 procenta. Naopak pokud by se volby do Sněmovny odehrály bez koaličních spojenectví, volby by vyhrálo hnutí ANO.