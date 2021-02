ANO stále vede, na opoziční dvojkoalici se dotahuje trojkoalice

Křesla ve Sněmovně by podle volebního modelu agentury Ipsos obsadili poslanci celkem z šesti stran či koalic. Se ziskem osmi procent by na pátém místě skončila SPD, šest procent občanů by volilo komunisty a 5,8 procenta hlasů by získala ČSSD.

Největšího volebního potenciálu v modelu dosáhli Piráti a STAN. Jejich koalice by v případě, že by ji volili všichni voliči, kteří ji alespoň zvažují, měla dvě pětiny hlasů. Druhý nejlepší výsledek zaznamenalo ANO a koalice Spolu. V současné chvíli je zvažuje volit shodně 36 procent voličů, uvedl Ipsos.

Téměř 17 procent hlasů by dostala SPD, pokud by ho volili všichni lidé, kteří jeho volbu momentálně zvažují. Volební potenciál sociálních demokratů činí téměř 14 procent a komunistů 12 procent.

Podobné výsledky případných lednových voleb predikoval i průzkum agentury Median, podle jehož modelu by vítězem bylo ANO s 26,5 procenta hlasů těsně následované koalicí Pirátů a STAN s 25 procenty. Třetí by skončila koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09, kterou by v lednu volilo 18,5 procenta lidí. Nicméně ANO by i přes obsazení prvního místa mělo podle lednového průzkum Medianu nejnižší voličskou podporu od sněmovních voleb v říjnu 2017, kdy ho volilo 29,64 procenta občanů.



Podaří se podle vás dvojkoalici a trojkoalici dohromady získat ve volbách většinu ve Sněmovně? Ano 247 Ne 148

Průzkum společnost provedla v polovině ledna mezi tisícovkou lidí starších 18 let. Statistická odchylka může podle autorů výzkumu u největších stran činit až tři procentní body a u malých stran plus minus 1,5 bodu. Volební účast by v lednu dosáhla 64 procent. Výzkum společnost Ipsos realizovala pro koalici SPOLU.