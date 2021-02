ANO dál klesá, Piráti se STAN ho dotahují. Potenciál mají dokonce vyšší

Podle ní se zdá, že druhá vlna COVID-19 měla na voličskou základnu ANO negativní vliv. Mírně ubývá podpora mezi voliči do 54 let. Podpora mezi voliči nad 65 let je ovšem stále 45 procent.

Koalice Pirátů a Starostů má poměrně silné voličské jádro a potenciální zisk vyšší než hnutí ANO. U koalice se dala očekávat podpora mezi mladými lidmi, což se potvrdilo. Ve věkové skupině 18-24 dosahuje podpora 60 procent, ve věku 25-34 je to potom 46 procent. Nečekaně je podpora silná i ve věkové skupině 45-54, a to 32 procent, což je zhruba o osm procentních bodů více než prostý součet preferencí Pirátů a STAN z listopadu 2020.

Koalice stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09 SPOLU dosahuje ve věkových skupinách mezi 18 a 54 let potencionálního zisku nad 20 procent, upozorňuje Median.

KSČM a ČSSD jsou v současné chvíli z hlediska preferencí nejslabšími stranami, které mají podle volebního modelu z ledna 2021 reálnou šanci proniknout do sněmovny. ČSSD by v lednu 2021 volilo sedm procent respondentů, KSČM sedm procent a SPD devět procent.

Pokud by se dostalo jen těchto šest uskupení do Sněmovny, podle stávajícího volebního zákona a při použití d’Hondtovy metody, by ANO mělo 57 poslanců, Piráti/STAN 54, SPOLU 40, SPD 19 a ČSSD a KSČM po 15. První a druhá opoziční koalice by při přpadné spolupráci nedosáhly na většinu 101 mandátů.

Jak je to s potenciálem

Pokud by ANO získalo hlasy od všech voličů, kteří hnutí vážně zvažují volit a nevylučují účast ve volbách, získalo by 32,5 procenta hlasů. Zisk přesvědčených voličů by ANO stačil na volební výsledek na úrovni 18,5 procenta.

Koalice Pirátů a STAN má v lednu 2021 vyšší volební potenciál než hnutí ANO 2011. Potenciální zisk dosahuje celých 35 procent. Volební jádro 13 procent je taky poměrně silné. Koalice SPOLU má v lednu 2021 nižší volební jádro, a to deset procent, i potenciál – 23,5 procenta – než koalice Pirátů a STAN.



Voleb do Poslanecké sněmovny by se v lednu 2021 zúčastnilo, dle svého vyjádření, 63,5 procenta respondentů. To by ve výsledku znamenalo mírně vyšší volební účast než při volbách do Sněmovny v roce 2017. Určitě by k volbám do PSP nešlo 28,5 procenta dotázaných.



Výzkum probíhal v období 1. ledna 2021 – 29. ledna 2021 osobním dotazováním v domácnostech v kombinaci s online dotazováním, které tvoří 20 až 25 procent respondentů.