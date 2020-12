Tyto tři strany by dohromady daly 41,5 procenta hlasů. Piráti, STAN, ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by měli celkem 44,5 procenta hlasů.

Median konstatuje, že ODS v říjnu výrazně ztratila a propadla se na třetí až čtvrté místo na úroveň posilujícího hnutí STAN - obě formace mají po 10,5 procenta hlasů. Na poklesu preferencí ODS se mohlo podepsat hlasování s hnutím ANO o superhrubé mzdě.

ANO je nadále na první pozici s 28,5 procenta hlasů, ovšem je na stejné úrovni jako v září a říjnu, kdy mírně ztratilo. Mírný pokles může mít spojitost s druhou vlnou epidemie covid-19.

Preference STAN dále posilují, ovšem podíl přesvědčených voličů strany zůstává nízký. Růst zisku mohl být tento měsíc podpořen i potenciálním přechodem nespokojených voličů ODS.

Součty hlasů podle koalic ANO + ČSSD = 35,5 % ANO + ČSSD + KSČM = 41,5 % Piráti + STAN = 24,5 % ODS + TOP 09 + lidovci = 20 %

Každá ze stran potenciální koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL mírně oslabila. Jestli se jedná o významný trend se ale teprve uvidí v dalším modelu, kde již bude tato skupina stran dotázána jako jeden celek. To se patrně bude týkat i vyhlídek koaličního tandemu Pirátů se STAN.



KDU-ČSL s 4,5 procenta hlasů a TOP 09 s pěti procenty se pohybují těsně kolem hranice pro vstup do Sněmovny. I když lidovcům klesly preference těsně pod tuto hranici, s ohledem na potenciální výši zisků a na statistickou odchylku mají podobnou šanci se ve Sněmovně udržet jako TOP-09.

Do Sněmovny by se dostala ještě SPD s 8,5 procenta hlasů, i KSČM s šesti procenty. Trikolóra na poslanecké zastoupení nemá šanci, protože by získala podporu 2,5 procenta hlasů, Zelení, s nimiž by mohla uzavřít koalici ČSSD, má 1,5 procenta.



Voleb do Poslanecké sněmovny by se v listopadu 2020 zúčastnilo, dle svého vyjádření, 62,5 procenta respondentů. To by ve výsledku znamenalo mírně vyšší volební účast než při volbách do Sněmovny v roce 2017. Určitě by k volbám nešlo 30 procent dotázaných.