Nová koalice má v průzkumu 19,5 procenta. Jasné vítězství, raduje se Fiala

Předseda ODS Petr Fiala v Otázkách Václava Moravce po zhlédnutí nového volebního modelu, který připravila společnost Kantra pro Českou televizi řekl, že pokud by průzkum vyšel, tak koalice, jejíž je ODS členem, vyhraje. Ta by podle nejnovějších dat získala 19,5 procent. „Pokud ten průzkum vypadá takhle, tak to příští volby jasně vyhrajeme, Ale nás ty průzkumy tradičně trošku podhodnocují a vždycky po volbách se nám tady záhadně ztrácejí procenta,“ uvedl Fiala.

Vítězství by stále patřilo hnutí ANO Andreje Babiše. Proti minulému průzkumu ztratilo 2,5 procentního bodu, nyní by mu hlas dala čtvrtina dotázaných. O jeden procentní bod by si pohoršili i Piráti, kteří by s dvaceti procenty skončili na druhém místě.

Pokud by uskupení ODS kandidovalo samostatně, získalo by 11,5 procent hlasů dotázaných. Mírné pohoršení by zaregistrovali i Starostové, kteří by nyní získali 10,5 procent.

Vládní ČSSD si proti říjnovému modelu polepšila o 1,5 bodu, v listopadu by měla podporu 4,5 procenta, stejně jako lidovci. Tři strany se tak z hlediska vstupu do dolní komory pohybují v rámci statistické chyby. Naopak KSČM se dlouhodobě pohybuje pod pětiprocentní hranicí, aktuálně dosahuje na 3,5 procenta, a podle autorů modelu je tak pravděpodobné, že by se do Poslanecké sněmovny nedostala.



Statistickou chybu u aktuálního modelu agentura uvádí u stran s nízkým ziskem v rozmezí plus minus 1,3 bodu a u stran s vysokým ziskem až plus minus 3,1 procentního bodu. Průzkum se konal od 13. listopadu do 4. prosince.