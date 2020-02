VIDEA TÝDNE: Taxikář hulvát, řidič vybržďovač a airbus ve vichřici

V následujících čtyřech týdnech budou teploty dál nadprůměrné. Uvedli to meteorologové ve svém měsíčním výhledu. V...

Polovina vězňů netuší, jak situaci vnímá oběť. Křehké šance to mění

Oběti trestných činů docházejí do věznice, kde se setkávají s pachateli a povídají si o tom, co se jim stalo a jak to...