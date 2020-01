VIDEA TÝDNE: Sestřelené letadlo, propuštění Řepky a nahota proti požárům

Americký deník The New York Times zveřejnil video, které ukazuje, jak íránská raketa nedaleko teheránského letiště zasáhla ve vzduchu letadlo. Je to v oblasti, kde se ve středu zřítil ukrajinský boeing, na jehož palubě zahynulo všech 176 lidí. List uvedl, že záznam je ověřený. Podle CNN Írán na letoun vypálil dvě rakety. Teherán později svou vinu přiznal.



Krajský soud v Plzni podmíněně propustil Tomáše Řepku z vězení. Uložil mu dohled probačního úředníka a zkušební dobu na tři roky. Fotbalistovi přišli novinku oznámit do pekárny, kde po dobu výkonu trestu pracoval.



Naložit stovky dvacetikilových kufrů je makačka, vyměnit padesátikilové kolo fuška pro dva. Společnost Sarcos a Delta Airlines na CES 2020 předvádějí exoskeleton, který by již letos měli obléknout první zaměstnanci na letištích. Zmíněné kolo pak i netrénovaná dívka odnese jako nic.



Modelka Kaylen Wardová (20) se rozhodla netradičním způsobem pomoct v boji s požáry, které sužují Austrálii. Na sociálních sítích slíbila svou nahou fotku každému, kdo přispěje finanční částkou na pomoc s přírodním živlem. Povedlo se jí vybrat v přepočtu miliony korun.



U soutoku Labe a Bíliny na hlavním tahu mezi Ústím nad Labem a Lovosicemi vytlačil kamion před křižovatkou ke kruhovému objezdu pod Větruší do řeky Bíliny malý osobní renault. Okolo nehody právě projížděli kriminalisté, kteří do řeky skočili a řidičku z havarovaného vozu dostali ven.