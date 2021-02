KOMENTÁŘ: Vítejte do politické bramboračky. Co krok Rychetského znamená v praxi

Na konci října 2019 vyšel v MF DNES text s titulkem „Opozice může dostat novou zbraň na ANO“. Stálo v něm, že by Ústavní soud brzy mohl vyhovět stížnosti skupiny senátorů v čele s představiteli hnutí STAN na volební zákon. Konkrétně článek popisoval, že by měla být zrušena takzvaná načítací klauzule požadující pět procent za každou stranu koalice, což před posledními volbami do Sněmovny vedlo ke krachu zvažované předvolební koalice lidovců a hnutí STAN. Dále pak, že by mohlo být zrušeno přepočítávání hlasů dle d’Hondtovy metody pro přepočítávání hlasů na mandáty, což podle navrhovatelů diskriminovalo malé strany v malých krajích.

Mimochodem, když jsme u prezidenta, nynější dění vysvětluje, proč Miloš Zeman už v lednu stanovil termín letošních voleb na 8. a 9. října. Petr Kolář