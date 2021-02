KOMENTÁŘ: Otevřená divadla, odložené roušky. „Proč se bát? My jsme Rusové!“

Ne, není to tak, že by to opravdu nevěděli. Samozřejmě to vědí, a právě proto jsou v téhle chvíli muzea v Moskvě zavřená. Ovšem divadla, nákupní centra, kavárny a restaurace jsou otevřené. Jak to, že jsou otevřené? No přece nemůžete zavřít Bolšoj těatr, světoznámou ruskou instituci. Stejně jako nemůžete říct ne dobrému ruskému jídlu. Ostatně jedno z nejlepších jídel na téhle planetě najdete právě tady, v Moskvě.