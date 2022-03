Solidární domácnosti dostanou peníze přes aplikaci, která pomáhá Ukrajincům

„Není potřeba, aby hned všichni žádali o tu dávku,“ řekla iDNES.cz mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková. Na novou dávku mají od pondělí nárok uprchlíci z Ukrajiny, kteří dostali po příchodu do Česka vízum o strpění, které také nahrazuje pracovní povolení.

Dávka na zajištění potřeb a pořízení základního vybavení pro začátek života v Česku se poskytne za měsíc, v němž člověk získal vízum ke strpění. Pokud nezíská práci, bude mít nárok na dávku ještě dalších pět měsíců.

Cílem je, aby co nejvíce Ukrajinců o humanitární dávku nežádalo přímo na úřadech, ale elektronicky s tím, že jim peníze budou převedeny na účet. Aplikace je vedle češtiny a ukrajinštiny také v ruštině a angličtině. V pondělí dopoledne ale zatím tuto možnost mohli využít jen ti, kteří získali vízum o strpění do 4. března a stihli si založit účet s bankovní identitou.

„Bude se to postupně rozšiřovat, protože dnes je to první den,“ řekla iDNES.cz mluvčí Úřadu práce Beránková. I mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Eva Davidová mluví o rozšiřování dostupnosti aplikace pro stále více lidí s tím, že si MPSV bude hlídat, aby aplikace „nespadla“.

„Počítáme s tím, že v průběhu příštího týdne by měla být možnost i pro české domácnosti, které ubytovávají uprchlíky, čerpat příspěvek přes tuto aplikaci,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí Davidová.

Vláda výši solidárního příspěvku schválí ve středu, zatím počítá se 3 tisíci na uprchlíka

Vláda bude výši příspěvku pro solidární domácnosti schvalovat ve středu. Minulý týden řekl ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan, že domácnostem, které ubytují uprchlíky z Ukrajiny, by mohl stát přispět částkou 3 tisíce korun na osobu měsíčně, nejvíc ale částkou 9 tisíc korun. Příspěvek nebude zdaněn, dodal ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Strop 9 tisíc korun byl zvolen tak, že jde o matku se dvěma dětmi, která prchla před válkou.

V nedělní Partii televize CNN Prima News nevyloučil Rakušan navýšení částky. „Podle některých je problém zastropování na 9 000 korun, na druhou stranu si nemůžeme dovolit dát takový výdaj, který by zase umožnil kšeftování s chudobou,“ řekl Rakušan. Možnost vidí například v rozlišení toho, zda je ubytování skutečně v rodině, nebo ve volné nemovitosti v soukromých rukou. Ve hře je podle informací iDNES.cz to, že by se maximální výše příspěvku mohla zvýšit na 12 tisíc korun.



„Příspěvek by měl být pro domácnosti, které ubytují uprchlíky 16 po sobě jdoucích dnů v měsíců, to znamená více než polovinu měsíce,“ uvedla mluvčí MPSV Eva Davidová. Druhá varianta, k níž se minulý týden klonilo vnitro, počítá s ubytováním nepřetržitě po dobu třiceti dnů.

„Chceme vzkázat lidem, že pokud budete někoho ubytovávat, tak za březen vám ten solidární příspěvek vyplatíme i kdybyste o něj požádali v polovině dubna,“ řekla iDNES.cz mluvčí ministra práce Mariana Jurečky z KDU-ČSL.

Ukrajincům pak MPSV na svých webových stránkách vzkazuje: „Vyčkejte se založením žádosti, až vám to aplikace umožní, výrazně si tak zkrátíte dobu čekání na pobočce Úřadu práce. O dávku v žádném případě nepřijdete, máte na ni nárok podle data vašeho příjezdu.“ Od začátku ruské invaze do Česka uprchlo 270 tisíc lidí z Ukrajiny. Polovinu z nich tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy.