Senát bude schvalovat pomoc ukrajinským uprchlíkům před Putinovou válkou

Tři zákony, o které se jedná, již minulý týden schválila Sněmovna. Jeden z nich počítá s tím, že lidé, kteří ubytují uprchlíky z Ukrajiny ve své domácnosti, budou mít nárok na příspěvek pro solidární domácnosti.

Stát jim plánuje přispět částkou 3 tisíce korun na osobu uprchlíka měsíčně, nejvíc ale částkou 9 tisíc korun za měsíc, řekl ve středu po jednání vlády ministr vnitra Vít Rakušan. Příspěvek nebude zdaněn, dodal ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS.

Dočasná ochrana uprchlíků před válkou kterou rozpoutalo Rusko, má platit do března 2023. Ukrajinští uprchlíci budou mít také nárok na zdravotní pojištění, které za ně bude hradit stát, pokud nebudou mít příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání.

Školy budou moci navýšit své kapacity kvůli dětem uprchlíků z Ukrajiny. Starat se o ně budou moci do konce letošního srpna i ukrajinští pedagogové, kteří by nesplňovali podmínku znalosti češtiny. Lhůtu pro zápis ukrajinských dětí do mateřských a základních škol poslanci stanovili od 1. června do 15. července. Ukrajinské děti nebudou muset dělat zkoušku z češtiny.

Děti uprchlíků budou moci navštěvovat i dětské skupiny a uprchlíci s postižením či ve vyšším věku budou moci zdarma využívat sociální služby.

„Musíme přijmout ty uprchlíky, postarat se o ně a musíme to zvládnout,“ řekl poslancům ministr spravedlnosti z ODS Pavel Blažek.

„Copak je tak těžké pochopit, že jedním z válečných cílů Vladimíra Putina je nepochybně rozvrat Evropy?“ ptal se poslanců Blažek. „Svět se úplně změnil napadením Ukrajiny a několikanásobně se změnily naše dějiny do budoucna a změnily se i dějiny Evropy,“ uvedl ministr.

Vyslání českých vojáků na Slovensko

Senát bude schvalovat i návrh na vyslání českých vojáků na Slovensko, kde budou velet jednotce NATO. Mise českých vojáků má posílit obranu Východního křídla Severoatlantické aliance v souvislosti s ruským napadením Ukrajiny.

Až 650 českých vojáků bude moci být začleněno do dvoutisícové mnohonárodní jednotky, která bude mít základnu u Zvolenu. Češi budou jednotce velet. Sněmovna vyslání vojáků na Slovensko schválí příští týden.