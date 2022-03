Česko už neposkytuje uprchlíkům dostatečný komfort, přiznal Rakušan

Rakušan přiznal, že existují krizové scénáře pro přijetí až 250 tisíc běženců. Ty vznikly před sedmi lety na výzvu NATO, nicméně šéf resortu vnitra upozornil, že i když je v zemi nyní asi 270 tisíc běženců, číslo nemusí být konečné.

„Evropa se zaplňuje. Posilujeme spoje do Německa a Rakouska, vysíláme info přes ukrajinského velvyslance v Praze Jevhena Perebyjnise, že situace u nás už je vážná a nově příchozí nedostanou dostatečný komfort,“ řekl v nedělním diskuzním pořadu na CNN Prima NEWS.

Zmínil také, že ve spolupráci s hejtmany dochází k vnitrostátnímu přerozdělování uprchlíků do různých krajů. Zmínil, že vláda apeluje na nově příchozí, aby nemířili do Prahy, ale do krajů.

„Není to, že by se v Praze nežilo dobře, ale maminka s dětmi má na výběr, jestli bude žít v Praze v tělocvičně, nebo v kraji na ubytovně. Samozřejmě, že si vybere kvůli dětem ubytovnu,“ dodal.

Přesto na přímý dotaz, jestli Česku nehrozí stanové uprchlické tábory, tuto možnost nedokázal vyloučit. „Jsem zvyklý nelhat. Vyhnout a slíbit, že to nebude, nemůžu. Pokud bude migrantská vlna obrovitánská, zasáhne Evropu obrovským tlakem,“ připustil Rakušan.

Svému oponentovi v debatě Radimu Fialovi z SPD rovněž vysvětlil, že do Česka utíkají převážně matky s dětmi, přičemž se nejedná o ekonomické migranty, ale o lidi prchající před válkou.