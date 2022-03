Zmatek na Úřadu práce. Stát řeší, jak zorganizovat výplatu dávek Ukrajincům

Někteří ale přišli zbytečně. V krajském asistenčním centru pro uprchlíky z Ukrajiny dostali sice speciální vízum s potvrzením „strpěn“ na území České republiky přesně na jeden rok, ale nevěděli, kam přesně jít po mimořádnou okamžitou pomoc.

U vchodu na Úřad práce sice muž lámanou školní ruštinou vysvětloval Ukrajincům, kam má kdo jít, ale ne všichni chápali, že než si na Úřadu práce vyzvednou dávku, musí mít ještě v ruce protokol, který dostanou zase jinde. Do toho se ještě někteří snažili vyhnout frontě buď tím, že do několikahodinové fronty přišli i s kočárky, nebo prostým předbíháním. Výsledkem byl logicky zmatek.

„Byla jsem z toho trochu v šoku. Chyběl tu překladatel, jednoznačně,“ říká Anna, která přišla na úřad pro mimořádnou okamžitou pomoc pro sebe i svou nezletilou dceru. Nakonec se dočkala po více než dvou hodinách, ačkoli na úřad přišla dlouho před jeho otevřením. Dostala celkem 5 260 korun a mohla pospíchat za svou dcerou.

Stejně jako další ukrajinští uprchlíci bude mít v březnu nárok ještě na dalších 5 tisíc korun na osobu, tedy až to ve středu schválí Senát a potvrdí i prezident Miloš Zeman. Poslanci schválili, že uprchlíci budou moci v Česku pracovat i bez pracovního povolení již na základě víza o strpění, se kterým budou moci cestovat v celém schengenském prostoru, a budou mít také nejvýše šest měsíců nárok na finanční pomoc.

„Reálně počítám s tím, že bychom mohli potom tuto humanitární dávku v praxi začít realizovat zhruba od 21. března,“ řekl ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marina Jurečka.

Stát teď ale řeší, jak k uprchlíkům tuto dávku, kterou zatím schválili poslanci, dostat. Ve hře je podle informací iDNES.cz, že by vybraná banka těmto lidem založila bez poplatků účet, na který jim stát bude peníze posílat. Díky tomu by úřady práce nebyly zahlcené davy ukrajinských žadatelů a mohly řešit i jinou agendu.

„Nám na tom hodně záleží a je to pro nás důležité z hlediska našich personálních kapacit, abychom to dokázali dělat v režimu on-line - jak náběr žádostí, tak i výplatu. Pracujeme na tom. Není jednoduché tyto věci tvořit v řádu dnů včetně i IT řešení,“ uvedl Jurečka.

„Pro obyvatele Ukrajiny, kteří byli donuceni opustit svůj domov, nabízíme možnost založení účtu bez jakýchkoliv poplatků. Stačí pas s potvrzením o registraci na cizinecké policii,“ oznámila na Twitteru Česká spořitelna.

Stát řeší nabídky od více bank. „Stávající prostory úřadů práce jsou limitní a není možné tam mít dlouhé fronty, stovky osob a připustit to, že by se zhoršila péče o občany České republiky,“ zdůraznil již ve Sněmovně ministr práce a sociálních věcí.