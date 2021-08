Spor s Polskem: Dřív postavíme na Marsu stanici, než zavřeme důl, říkají těžaři

„Zavřít důl ze dne na den, to by byla nejen ekonomická, ale hlavně ekologická katastrofa. Součástí těžby je odčerpávání, filtrace vody, která do dolu stéká. Stabilizujeme vytvořené svahy. Když tohle skončí, může dojít k nenapravitelným škodám i na českém území, může dojít k sesuvům půdy, dokonce i průniku do Lužické Nisy,“ říká Sławomir Wochna, ředitel polského Dolu Turów, kvůli kterému se vedou mezinárodní spory.

Když skončí důl, tak zavřeme i elektrárnu. Propustíme nejen pět tisíc horníků, ale o práci přijde dalších šest tisíc lidí v subdodavatelské zóně a ještě 15 tisíc lidí. Krzysztof Masiuk skupina PGE