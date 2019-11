KOMENTÁŘ: Hledá se volič TOP 09

Zkrachovaly, protože poztrácely své voliče. A poztrácely je hlavně proto, že nikdy nepřišly na to, kdo to je, ten jejich volič. Strany postavené na zelené louce, nabité osobnostmi, přinášející úžasné recepty, ale marně hledající někoho, kdo by všechny tyto přednosti ocenil. Je to důsledek toho, když se strana elitářsky vybuduje shora, nikoli klopotně odspodu na reálných zájmech konkrétních skupin lidí.