Lidi nezajímají kecy, zuřila Konečná. Vláda pomáhá, opáčil Zdechovský

Předseda vlády Petr Fiala na středeční tiskové konferenci uvedl, že stát nenechá nikdo padnout, a představil příspěvek na bydlení. „To, že premiér nenechá nikoho padnout, slyšíme šest měsíců. Lidé nevěří řečem, nezajímají je kecy. Chtějí vidět něco konkrétního,“ uvedla Konečná z KSČM.

Dodala, že vláda o krizi ví od doby, co nastoupila. „To nezačalo Putinem. První energetické firmy krachovaly už v říjnu, mělo se to řešit,“ sdělila europoslankyně.

„Je strašně hezké někoho kritizovat, že znal situaci. V říjnu padl jeden distributor. Míchají se pojmy s dojmy,“ reagoval europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL s tím, že celé léto probíhají diskuze a vláda zvažuje různé varianty, aby lidé přežili zimu.

Za energetickou krizi podle něj může Rusko. „Krizi nezpůsobila vláda ani Evropská unie, tu způsobila invaze Ruska na Ukrajinu,“ podotkl Zdechovský. „Vy jako politická frakce lidovců podporujete evropskou komisi už 10 let v tom, že se ceny energií pomalu zvyšují, likvidujete evropský průmysl,“ vytkla Zdechovskému Konečná.

Politik reagoval slovy, že Konečná této debaty zneužila k osobnímu napadání. „Katko, zameť si před svým vlastním prahem. Jak komunisti podporovali vládu Babiše? Koukni se na vaše hlasování v Parlamentu za poslední čtyři roky, to je důvod, proč tam už nesedíte. Tvoje hlasování v rámci Evropského parlamentu? Nechtěj, abych lidem ukázal sjetinu, možná by ses sama propadla hanbou a chodila kanálama,“ sepsul Zdechovský europoslankyni.

Podle Konečné okolní státy na krizi reagují daleko lépe. „Řada států používá různé nástroje – zastropování, snižování daní, podpora nízkopříjmovým občanům. Rozdíl mezi vládou České republiky, ve které jsou lidovci, a ostatními státy je ten, že už dávno začaly. Česká vláda nedělala nic,“ prohlásila Konečná.

Moderátorka připomněla, že v nynějších dnech se začíná vyplácet například příspěvek pět tisíc korun na dítě či příspěvek na bydlení. „Z toho vyplývá, že Kateřina bohužel zase lhala. Vláda pomáhá, připravují se další kroky,“ řekl Zdechovský.

Konečná zareagovala slovy, že pětitisícový příspěvek je nedostatečný. „Pět tisíc vystačí možná na měsíc na zvýšené ceny energií. Nestačí to ani na pomůcky pro děti do škol. Na co si hrajete? Jaká je to pomoc? Že se nestydíte. To si říkáte lidovci?“ dodala Konečná.