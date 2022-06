Premiér Fiala vlastně přiznal to, co KSČM hlásá už 30 let, míní Konečná

„Petr Fiala se v podstatě přiznal k tomu, co jako komunisté říkáme třicet let. Kritická infrastruktura nikdy neměla jít do soukromých rukou. Dámy a pánové, nesete na tom zodpovědnost všichni,“ pronesla Konečná na CNN Prima News.

Podle Konečné má být kritická infrastruktura v rukou státu. „Nemít dnes státní čest a nemít vybudované dvě jaderné elektrárny za bývalého režimu, tak dnes nemáte čím svítit. A rozhodně nejste soběstační, nicméně kritická infrastruktura má zůstat v rukou státu, právě proto, že v těchto situacích, jaká teď nastává, ten stát má daleko více možností potom s tím něco dělat,“ reagovala.

„Lidi fakt nezajímá, jak si vyřizujete korupční kauzy, ať už s ANO, ODS, ze STANu nebo možná s TOP 09, kde se ukazuje, že je to další navázaná kauza celé té poslední kauzy, a kdo ví, kdo ještě. Ale to lidi nezajímá, to je to co zoufale chybělo v projevu pana premiéra – za co zítra koupí rohlíky, z čeho zaplatí obědy dětem, z čeho koupí v září nebo srpnu aktovku a hlavně, jak budou topit a svítit,“ apelovala Konečná.

V živé debatě na CNN Prima News se opřela například i do europoslance Tomáše Zdechovského, který naopak premiérův projev k národu obhajoval.

Ironicky poznamenala, že Zdechovský zřejmě četl politický program komunistické strany. „Lidé jsou pět měsíců na hraně a dalších pět měsíců, co se budete bavit, nevydrží. Pan Zdechovský si asi přečetl program KSČM. Sektorová daň i převzetí ČEZ do státních rukou prosazujeme roky. Pokud nezastropujeme vstupy, jako pšenici a podobně, tak to lidi neunesou.“

Na což reagoval Zdechovský slovy, že program KSČM opravdu nečetl. „Když má komunistická strana blízko k (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi, tak zastavte válku,“ odpověděl. „Jedenáctiprocentní inflace byla už před válkou, energetická krize taky začala před válkou. Vy jste vládli od prosince a neudělali jste nic, kašlete na lidi,“ opáčila Konečná.

V debatě to vřelo i mezi jinými účastníky: