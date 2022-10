Evropa si likviduje průmysl, firmy skončí, s Ruskem máme jednat, říká Konečná

Evropa je lídrem ve snižování emisí. Podle komunistické europoslankyně Kateřiny Konečné ale hrozí, že když cestu uspěchá, zlikviduje si vlastní průmysl a vyžene lidi do chudoby. Sama by byla pro pozastavení emisních povolenek a dojednání dlouhodobých kontraktů na energie. V rozhovoru pro iDNES.cz zkritizovala EU za to, že se nepokouší jednat s Ruskem.