Proč tři čtvrtě metru sněhu v Kanadě vyvolaly únavu a bolest hlavy v Česku

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se počátkem týdne do střední Evropy rozšířila z Britských ostrovů tlaková výše EKART, která se bude jen zvolna přesouvat nad jihovýchodní Evropu. Tlak nad naším územím vystoupal k hodnotám mezi 1045-1050 hektopascalů (hPa).



Meteorolog Filip Smola z ČHMÚ řekl, že hodnoty v tomto týdnu se přiblížily dosavadnímu absolutnímu rekordu nejvyššího tlaku, který byl nad Českem naměřen v roce 1907 v Brně. Tehdy 23. ledna naměřili 1050,3 hPa.

„Průměrný tlak včera v Praze na Libuši činil 1046,3 hPa. Je to mnohem vyšší hodnota, než kterou průměrně zaznamenáváme,“ uvedl. Obvyklý tlak vzduchu se pohybuje jinak kolem 1014 hPa.



Vysoká tlaková výše by měla podle Smoly v následujících dnech slábnout. „Hodnoty už nebudou dosahovat takové výše. Rozhodně ne v České republice. Během dnešního dne (úterý, pozn. red.) se tlaková výše posune spíše na jihovýchodní Evropu, a tam v nejvyšších hodnotách bude dosahovat hodnot 1041 hPa,“ dodal meteorolog.

Neobvyklá tlaková výše se může projevit i na zdravotním stavu některých lidí. „Obtíže se změnou atmosférického tlaku mohou pocítit zejména pacienti s kardiovaskulárními chorobami, například arteriální hypertenzí, ischemickou chorobou srdeční, arytmiemi,“ uvedla lékařka Ludmila Mazylkinová z Moje ambulance.

Projevy mohou být různé. Člověka může rozbolet hlava, v horším případě může také zkolabovat. Některým také může chvílemi silně bušit srdce.

„Změny počasí se mohou skutečně odrazit i na zdravotním stavu lidí. Citlivější jsou především senioři, jejichž organismus se už celkově hůře adaptuje na změny, tedy i ty klimatické. Náhlé změny ohrožují především kardiaky a osoby s onemocněním oběhového systému, u kterých se zvyšuje riziko srdečního selhání,“ potvrdila její slova doktorka Bogna Jiravská Godula z Polikliniky Agel v Ostravě.

Mezi citlivé osoby patří také pacienty s psychickým onemocněním či těhotné ženy.

Tlakové rekordy padaly i na Západě, odkud anticyklóna (tlaková výše, pozn. red.) přišla. v Britániii například padl rekord z roku 1882. Vlna neobvykle vysokého tlaku vzduchu vznikla paradoxně velmi nízkým tlakem na druhé straně Atlantiku. Tam počasí vyústilo v husté sněžení na východním pobřeží Severní Ameriky. V kanadském Newfoundlandu napadlo 75 centimetrů sněhu.

Počasí bude vysoká tlaková výše ovlivňovat až do pátku. „Od jihovýchodu k nám bude proudit teplejší vzduch. Během soboty by měla přijít slabší fronta, kdy by se mohli objevit nějaké srážky. Přes den by teploty měli dosahovat k pěti stupňům Celsia,“ doplnil Smola.



Kvůli mohutné tlakové výši nás tak čeká další suchý týden. Navíc k nám ve vyšších hladinách atmosféry v příštím týdnu začne opět proudit teplý vzduch. V kombinaci s tlakovou výší to znamená opět tvorbu inverzí a nízké oblačnosti.