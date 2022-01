STALO SE DNES: Válek ohlásil očkování Novavaxem, v Polsku zemřela těhotná

Registrace k očkování novou vakcínou od Novavaxu bude možná od 1. února, potvrdil Válek. Určena bude pouze pro dospělé, interval mezi dávkami má být 21 dnů. Válek se vyjádřil na tiskové konferenci taktéž k epidemii v Česku. Podle něj se současná protiepidemická opatření zmírní od 1. března nebo od 1. dubna. Vlna by se podle jeho slov měla začít lámat během příštího týdne.

Premiér Petr Fiala poprvé čelil otázkám poslanců při interpelacích. Řešila se jak energetická krize, tak také rozpočtové provizorium či možnost dobrovolného doplňkového připojištění ve zdravotnictví. Za nereálné označil Fiala vystoupení Česka ze systému obchodování s emisními povolenkami.

V Polsku zemřela další těhotná žena, které lékaři nechtěli provést interrupci, přestože plodu už několik dní nebilo srdce. Odvolávali se na současnou potratovou legislativu. Žena podle výpovědi svých příbuzných umírala pomalu a ve velkých bolestech. „Je to důkaz, že současná vláda má na rukou krev,“ říká rodina zesnulé.

Podle slovenského ministra zahraničí Ivana Korčoka zvažují spojenci v Severoatlantické alianci nasazení jednotek i na Slovensku. Oznámil to šéf slovenské diplomacie a to kvůli stávajícímu napětí mezi Ukrajinou a Ruskem. Podle ministra zahraničí Jana Lipavského by se Česká republika měla na nasazení jednotek podílet.

Herečka Emna Watsonová byla osočena z antisemitismu kvůli příspěvku na sociální síti. Post vyjadřoval solidaritu Palestině. Herečce vyjádřili podporu i její kolegové ze světa filmu ve společném prohlášení. Bývalý izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon později příspěvek sdílel se slovy: „Mínus 10 bodů pro Nebelvír za antisemitismus.“