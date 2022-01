Watsonovou nařkli z antisemitismu. Fikce prý funguje leda tak v Potterovi

V příspěvku na Instagramu zveřejnila herečka koláž s popiskem obsahujícím citát od vědkyně Sary Ahmedové.

„Připojujeme se k Emmě Watsonové a podporujeme jednoduché tvrzení, že ‚solidarita je sloveso‘, včetně smysluplné solidarity s Palestinci bojujícími za svá lidská práva podle mezinárodního práva. Jsme proti nespravedlnosti kdekoli na světě,“ píše se v prohlášení, které zveřejnila organizace Artists for Palestine. Dokument podepsali například herečka Susan Sarandonová nebo herec Mark Ruffalo.

Bývalý izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon později příspěvek sdílel se slovy: „Mínus 10 bodů pro Nebelvír za antisemitismus.“

K Danonovi se přidal i současný izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan. „Fikce funguje možná tak v Harry Potterovi, ale ne ve skutečnosti. Kdyby to tak bylo, kouzla používaná v kouzelnickém světě by mohla odstranit zlo Hamásu (který utlačuje ženy a usiluje o zničení Izraele) a palestinské samosprávy (která podporuje terorismus). To bych pak byl pro,“ uvedl politik.

Izraelští hodnostáři byli následně kritizováni za přehnanou reakci a „zkreslování antisemitismu“.

S odvoláním na nedávné zprávy o izraelském apartheidu, které vypracovaly organizace Human Rights Watch a přední izraelská organizace pro lidská práva B’Tselem, se k obhajobě Watsonové přidalo i několik jejích bývalých hereckých kolegů z filmů o Harrym Potterovi.

Nechyběla mezi nimi například Miriam Margolyesová, představitelka profesorky Prýtové, nebo Julie Christieová, která si ve filmech zahrála hostinskou Madam Rosmertu. Hvězdy uvádějí, že jsou proti nespravedlnosti a stojí na straně těch, kteří usilují o ukončení útlaku.

„Stavíme se proti pokračujícím izraelským pokusům o násilné vystěhování palestinských rodin z jejich domovů ve východojeruzalémských čtvrtích Šejch Džarráh, Silván a na dalších místech okupovaného palestinského území,“ dodali s odkazem na násilné vystěhovávání Palestinců z jejich domovů izraelskou vládou.

V závěru prohlášení pak citují zesnulého arcibiskupa Desmonda Tutu: „Pokud jste v situacích bezpráví neutrální, zvolili jste si stranu utlačovatele,“ reagovaly osobnosti na obvinění Watsonové z antisemitismu.

Příspěvek Watsonové na Instagramu získal už víc než 1,5 milionu lajků a 160 tisíc komentářů.