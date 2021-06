STALO SE DNES: Zemřela Nina Divíšková, vláda navrhla další rozvolnění

Ve věku 84 let zemřela herečka Nina Divíšková. Řadu let působila v Činoherním klubu v Praze, ztvárnila i několik televizních a filmových rolí. Objevila se například jako babička v seriálu Vyprávěj. Divíšková vystudovala DAMU, kde seznámila s manželem Janem Kačerem.

Česko zasáhne v úterý přívalový déšť. Místy mohou následovat záplavy. Meteorologové varují také před blesky a kroupami. Vysoké riziko hrozí v Čechách. Na případné komplikace se připravují i České dráhy.

Mezioborová skupina pro epidemické situace MeSES chce zpřísnit dozor nad turisty. Podle skupiny by Česko nemělo vpouštět do země cestující bez testu a s neúplným očkováním. Lidé přijíždějící z rizikových zemích by potom měli absolvovat PCR test i přesto, že byli očkováni nebo nemoc prodělali.

Vláda v pondělí jednala o dalším vývoji koronavirových opatřeních. Čechům by mohlo být uznáno i očkování získané v zahraničí. Pouze ale u vakcíny, která má souhlas Evropské agentury pro léčivé přípravky. Vláda dále navrhne nosit od 1. července v MHD i chirurgické roušky.

Za smrt muže z Teplicka mohou drogy. Prokázala to soudní pitva. Muž zemřel krátce po policejním zásahu v sanitce. Server Romea.cz případ spojoval s kauzou afroameričana George Floyda.