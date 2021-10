Lídři budou jednat o šéfovi Sněmovny, Bartoš chce ministra pro digitalizaci

Hnutí ANO nebude blokovat předání moci a počítá s přechodem do opozice. „Umíme počítat do 108 a počítáme s tím, že budeme v opozici,“ řekl Jaroslav Faltýnek, který skončil v čele poslaneckého klubu, kde ho nahradila Alena Schillerová.

„Jako vítěz voleb si nárokujeme post předsedy Sněmovny pro koalici Spolu,“ řekl staronový šéf klubu ODS Zbyněk Stanjura, který je také žhavým kandidátem občanských demokratů na příštího ministra financí.

Pokud ANO uzná porážku a předání moci půjde hladce, bude mít nárok na zastoupení ve vedení Sněmovny, na pozici místopředsedy dolní komory parlamentu i na proporcionální zastoupení ve vedení výborů. „Nemá platit, že vítěz bere vše,“ řekl Stanjura.



Do vedení Sněmovny nechtějí strany pětikoalice pustit hnutí SPD Tomia Okamury. „My jsme nikdy nepodporovali do vedení Sněmovny extremistu,“ prohlásil šéfka TOP 09 Markéta Pekarová. Právě o ní se spekuluje jako o možné kandidátce Spolu do čela Sněmovny, pokud ve vládě nezíská post ministryně práce a sociálních věcí.

O něj mají zájem i Piráti pro první místopředsedkyni Olgu Richterovou, jednu ze čtyř zástupců Pirátů ve Sněmovně poté, co voliči koalice PirSTAN preferenčními zástupci výrazně upřednostnili zástupce STAN, jichž je nově Sněmovně 33. Jejich lídr Vít Rakušan má zájem o post ministra vnitra.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš podporuje, aby byl ve vládě nový post pro člověka, který by měl plně na starost informatiku a digitalizaci.

„Je to poměrně zásadní agenda. Pokud chceme digitalizací v tomto volebním období pohnout, protože ta šetří peníze a šetří lidem čas, měl by tady být jasný mandát to dělat. S jasným hlasem, který má svůj otisk ve vládě, který může koordinovat agendu jednotlivých ministerstev. Popřípadě si důležité agendy včetně personálií stáhnout pod sebe a toto řešit,“ řekl Bartoš. Pouhá funkce vládního zmocněnce je podle něj nepostačující. Je pravděpodobné, že když taková pozice ve vládě skutečně vznikne, mohl by se v ní objevit právě Bartoš.

Lídr lidovců Marian Jurečka má nejblíže k ministerstvu zemědělství, které vedl již v koaliční vládě Bohuslava Sobotky.

Lídři by se měli na schůzce ve Sněmovně bavit o harmonogramu dalších schůzek, v příštích týdnech by pak měly strany řešit konkrétní programové oblasti a budoucí politické uspořádání.

Opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se STAN se v sobotu po volbách dohodly na úmyslu vytvořit společně většinovou vládu opírající se o 108 poslanců. V memorandu lídři stran požádali prezidenta Miloše Zemana, aby pověřil Petra Fialu jednáním o sestavení kabinetu a deklarovaly, že nebudou o vládě jednat s nikým jiným.