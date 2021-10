Babiš nemá s kým sestavit vládu, bylo by fér, kdyby to uznal, říká Fiala

Lídra SPOLU, šéfa ODS Petra Fialu, přivítal ve volebním štábu plný sál. „Už je to tady, Petr do Strakovky,“ ozývalo se. (9. října 2021) | foto: AP

Voliči dali podle lídra koalice Spolu a jejího kandidáta na premiéra Petra Fialy jasný vzkaz. „Andrej Babiš nemá s kým sestavit většinovou vládu a bylo by fér, kdyby to uznal,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Fiala v neděli dopoledne, těsně před tím, než byl prezident Miloš Zeman ze zámku v Lánech převezen do nemocnice.