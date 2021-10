Zeman mluvil o tom, že dá Babišovi šanci vést vládu. Premiér počítá s opozicí

„Zeptejte se mě, až mě pan prezident pověří. Ale my určitě nebudeme brzdit žádné demokratické procesy,“ řekl chvíli před tím novinářům.



Nepočítá naopak s tím, že by ANO mohlo mít předsedu Sněmovny.



Se Zemanem se v neděli setkal těsně před tím, než byl prezident převezen do Ústřední vojenské nemocnice.



„Pan prezident mi v neděli slíbil, že mě pověří sestavením vlády. Stejně tak jako mi to slíbil už několikrát předtím, když vyhraji volby. Máme nejvíc poslaneckých mandátů, tak co je na tom tak překvapivého?“ divil se Babiš dotazu MF DNES, zda mu to prezident skutečně slíbil, že ho osloví, aby zkusil sestavit vládu. „Já jsem na to panu prezidentovi odpověděl, že si to rozmyslím, jestli to pověření, když mi ho dá, přijmu nebo ne,“ řekl Babiš.

Umíme počítat do 108, počítáme s tím, že budeme v opozici, řekl Faltýnek

Hnutí ANO přitom před tím ve Sněmovně oznámilo, že nebude blokovat předání moci a počítá s přechodem do opozice. „Umíme počítat do 108 a počítáme s tím, že budeme v opozici,“ řekl Jaroslav Faltýnek, který skončil v čele poslaneckého klubu, kde ho nahradila Alena Schillerová.

Koalice Spolu a PirSTAN, které aktuálně vyjednávají o sestavení vlády, se podle Babiše vyjádřily tak, že ANO nedostane post předsedy Sněmovny. Už tedy podle Babiše neplatí, že by ANO o něj mělo zájem.



„Jako vítěz voleb si nárokujeme post předsedy Sněmovny pro koalici SPOLU,“ řekl staronový šéf klubu ODS a kandidát občanských demokratů na post ministra financí Zbyněk Stanjura.

Babiš chce dělat ve zdravotním výboru peklo, když bude ministrem zdravotnictví Válek

Babiš řekl, že až proběhne ustavující schůze Sněmovny, jeho vláda dá demisi. „Až potom pan prezident někoho pověří,“ řekl novinářům.

„Čekáme, že budeme osloveni ohledně vyjednávání ve Sněmovně,“ uvedl lídr ANO. Vyjednavači ANO budou dosavadní šéf Sněmovny Radek Vondráček a Jaroslav Faltýnek.

Babiš také řekl, že jako opoziční poslanec by ve Sněmovně působil ve zdravotním výboru. „A pokud tam přijde za ministra ten pán, tak to bude peklo,“ řekl na adresu místopředsedy TOP 09 Vlastimila Válka, který je žhavým kandidátem na post nového ministra zdravotnictví za koalici SPOLU.

„Nechci dělat žádného předsedu výboru a budeme sledovat, co všechno nám pan Fiala slíbil. Sto miliard, že ušetří, a všechny ty světlé zítřky. Budeme se na to dívat a ptát se ho, jestli to plní, nebo neplní.“