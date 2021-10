Budeme opozice konstruktivní, nebudeme a priori říkat ne, říká Babiš

„My o žádné vládě nevyjednáváme. Když nás osloví pětikoalice, budeme jednat o Sněmovně. Vnímám jasnou většinu pětikoalice,“ řekl premiér a šéf ANO na tiskové konferenci v Hrzánském paláci.



To, že hnutí ANO nebude blokovat předání moci a počítá s přechodem do opozice, oznámili jeho zástupci již v úterý. „Umíme počítat do 108 a počítáme s tím, že budeme v opozici,“ řekl Jaroslav Faltýnek, který skončil v čele poslaneckého klubu, kde ho nahradila Alena Schillerová.



Zmatek do toho vznesla pozdější Babišova slova, jimiž komentoval průběh nedělní schůzky s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Řekl, že s ním prezident v neděli hovořil o tom, že ho osloví s pověřením sestavit vládu.

Vyhýbal se jasné odpovědi novinářům, co prezidentovi odpoví. Nakonec ale na jednu z otázek, zda může být ANO v opozici, doslova odvětil: „Ale to jsme řekli, že jdeme do opozice.

Babiš ve středu na tiskové konferenci v Hrzánském paláci řekl, že počítá s tím, že se s prezidentem Milošem Zemanem setká, až bude přemístěn na standardní pokoj.



Totéž zhruba hodinu před tím oznámil lídr koalice SPOLU a její kandidát na premiéra Petr Fiala, který chce mít hotovou koaliční smlouvu s koalicí PirSTAN o budoucí vládě a o uspořádání Sněmovny.

Právě 8. listopadu, tedy 30 dnů po volbách, musí podle Ústavy začít ustavující jednání Sněmovny.