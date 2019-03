Třetina lidí očkovaných proti spalničkám nemá v těle dostatek protilátek

Historie Jednodávková vakcinace se začala poprvé pravidelně provádět v září 1969, a to u všech dětí starších 10 měsíců. Mimořádná vakcinace dětí k podchycení neočkovaných proběhla v letech 1975–1978 a následně v letech 1979–1981. Jedna vakcína však neobsahuje takové množství protilátek, které by bylo schopné bezpečně ochránit před nákazou spalničkami po celý život. I proto se přešlo na dvoudávkovou vakcinaci. Dvoudávková vakcinace je zavedena od roku 1982. Věková hranice první dávky byla posunuta na 15. měsíc věku dítěte a druhá dávka se aplikovala 6–10 měsíců po 1. dávce. Tak tomu bylo až do roku 2018, kdy se změnilo podávání vakcíny: 1. dávka se aplikuje mezi 13. až 18. měsícem věku dítěte, 2. dávka mezi 5. až 6. rokem. Dvě vakcíny zajistí ochranu na zásadně delší dobu než v případě jedné dávky. Protilátky však mohou vyprchat i tak, a to například vlivem infekce jiným onemocněním.