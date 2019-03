Spalničky již letos v kraji dostalo 40 lidí, omezily i svitavskou internu

jsou vysoce nakažlivé onemocnění šířící se kapénkami, proti kterému se u nás očkuje od roku 1969. Příznaky onemocnění jsou v počátečním stadiu podobné běžnému respiračnímu onemocnění. Nemocného trápí horečka, rýma, kašel nebo slzení očí, druhý až pátý den od propuknutí choroby se objeví vyrážka. Pacienti jsou izolování na infekčním oddělení, například v Pardubickém kraji jím disponuje pouze Pardubická nemocnice. Ti, kteří s nemocnými přijdou do kontaktu a nemají protilátky, jsou následně umístěni do domácí karantény. Nařizuje ji krajská hygienická stanice. Dojde-li u nich do 21. dne od kontaktu s nemocným k výskytu onemocnění, přesunou se pod stálý lékařský dohled, zpravidla také na infekční oddělení. Nejohroženější skupinou populace jsou malé děti do dvou let věku a lidé se sníženou reakcí imunitního systému. Záludnost onemocnění spočívá především v tom, že se dá v prvotním stadiu, kdy už je nemocný vysoce infekční, avšak ještě nemá vyrážku, zaměnit s běžnou virózou. V případě podezření na onemocnění spalničkami by měl pacient zamířit rovnou na infekční oddělení.