Očkujte lékaře a zdravotníky proti spalničkám, vzkazuje nemocnicím kraj

„Zdravotní pojišťovny očkování nehradí, a tak náklady na nákup očkovacích látek ponesou nemocnice,“ řekl Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro zdravotnictví.

„Celkem se v kraji očkování proti spalničkám týká několika stovek zdravotníků,“ podotkl Sobotka.

Jedna vakcína vyjde zhruba na 700 korun. Chrání také proti příušnicím a zarděnkám.

Sobotka se nedávno sešel s řediteli nemocnic a s ředitelem krajské hygienické stanice Vladimírem Valentou.

„Jsem rád, že nemocnice jsou při očkování proti spalničkám aktivní. Vždyť spalničky u jednoho zdravotníka by znamenaly zhruba dvacetidenní karanténu pro všechny jeho kolegy, s nimiž se dostal do styku. Lidé v karanténě by museli zůstat doma, což by vážně narušilo chod nemocnic,“ upozorňuje Sobotka.

Podle Valenty se již nechali proti spalničkám očkovat zdravotníci z infekčního a dermatologického oddělení liberecké nemocnice. Pokud ještě měli v těle účinné protilátky, očkování se jich netýkalo.

V kraji se objevil jeden případ spalniček

Letos se objevil v Libereckém kraji zatím jeden případ spalniček, v loňském roce osm. „Proočkovanost populace je v současnosti nižší než v minulosti. Spalničky tak mohou postihnout také lidi, kteří dostali v minulosti očkovací látku jako děti. Ať již jednu do roku 1975 nebo dvě po roce 1975,“ vysvětluje Valenta.

Spalničky se vyznačují vysokými horečkami, kašlem a nepříjemnou vyrážkou, ale někdy také zápalem plic či zánětem mozku. „Bohužel jeden případ z tisíce končí smrtí,“ uvádí Valenta.

„Spalničkami se nemůže nakazit nikdo, kdo je měl v dětství. S očkováním proti spalničkám se začalo v roce 1968 a do té doby je jako dítě dostal takřka každý,“ podotkl Valenta.

První letošní nemocný z Libereckého kraje si přivezl spalničky z dovolené na Srí Lance. Pracuje ve velké firmě, ale nikdo další se od něj nenakazil. „Nemoc se podařilo udržet pod kontrolou. Firma se vyhnula karanténě a nemusela omezovat výrobu jako nyní velká firma na Trutnovsku,“ říká Valenta.

Spalničky přišly loni z Ukrajiny

Loni se spalničky vyskytly v Libereckém kraji u osmi lidí, kteří se nakazili při dovolené na Ukrajině, kde se tato choroba objevuje velmi často.

„Jednalo se o tři ohniska nákazy. Díky rychlým opatřením se podařilo nemoc udržet v rodinách,“ poznamenává Valenta. Spalničky se nepřenesly ani mezi děti do škol ani do firem, kde nakažení lidé pracovali.

Valenta dodal, že v Libereckém kraji zatím není se spalničkami tak velký problém jako třeba v Praze nebo v Moravskoslezském kraji, kde letos i loni hygienici zaznamenali desítky případů. „Předběžná opatrnost je ale na místě i v našem kraji. S rizikem ale počítáme a připravujeme se na něj,“ prohlásil Valenta.

Spalničkami bezprostředně ohrožení lidé nemusejí bezpodmínečně na očkování. Stačí, pokud se podrobí vyšetření, z něhož se dozvědí, že jsou proti spalničkám imunní.