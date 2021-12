Poslanci budou schvalovat návrhy vlády na vyšší ošetřovné i kompenzační bonus

Ošetřovné má podle návrhu vlády opět činit 80 procent denního vyměřovacího základu základu místo běžných 60 procent a stát ho má vyplácet po celou dobu uzavření škol či tříd. S platností se počítá od začátku listopadu do konce února 2022.

Lidé v karanténě by měli dostávat k náhradě mzdy či platu příspěvek až 370 korun denně, ne však více více než 90 procent toho, kolik si v práci vydělají. Lidi to má přimět, aby se nevyhýbali karanténě kvůli ztrátě výdělku. S vyplácením tohoto příspěvku se podle návrhu počítá nejdéle do 30. června příštího roku.

Přírůstek pacientů s covid-19 za sedm dní v krajích 2000 Hlavní město Praha absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 14255 1076,4 Případů 30. 11. 2160 18514,6 Aktivních případů: 60346 4556,9 Mrtvých 2731 206,2 Středočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 14965 1080,4 Případů 30. 11. 2391 20713,1 Aktivních případů: 56669 4091,2 Mrtvých 3390 244,7 Jihočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 8143 1264,3 Případů 30. 11. 1514 20369,7 Aktivních případů: 32230 5004,0 Mrtvých 2042 317,0 Plzeňský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5681 963,0 Případů 30. 11. 1163 20734,1 Aktivních případů: 25564 4333,6 Mrtvých 1877 318,2 Karlovarský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1357 460,5 Případů 30. 11. 281 17037,4 Aktivních případů: 5553 1884,5 Mrtvých 1436 487,3 Ústecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 7652 932,1 Případů 30. 11. 1377 17994,7 Aktivních případů: 26619 3242,4 Mrtvých 2507 305,4 Liberecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 4284 965,5 Případů 30. 11. 785 21057,7 Aktivních případů: 12142 2736,6 Mrtvých 1286 289,8 Královéhradecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5520 1000,6 Případů 30. 11. 1175 21943,0 Aktivních případů: 17026 3086,4 Mrtvých 1734 314,3 Pardubický kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 6898 1319,8 Případů 30. 11. 1178 22212,3 Aktivních případů: 24105 4612,0 Mrtvých 1431 273,8 Kraj Vysočina absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 6122 1200,8 Případů 30. 11. 1263 19444,0 Aktivních případů: 19868 3897,1 Mrtvých 1372 269,1 Jihomoravský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 16782 1407,9 Případů 30. 11. 2767 18598,7 Aktivních případů: 68424 5740,3 Mrtvých 3375 283,1 Olomoucký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 10219 1616,9 Případů 30. 11. 1821 21090,2 Aktivních případů: 40613 6426,0 Mrtvých 1697 268,5 Zlínský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 9054 1288,0 Případů 30. 11. 1809 17521,9 Aktivních případů: 31523 4484,2 Mrtvých 1600 227,6 Moravskoslezský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 16406 1366,6 Případů 30. 11. 2278 20366,1 Aktivních případů: 67475 5620,4 Mrtvých 3499 291,5 Zdroj: Otevřená data ÚZIS. Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.

Kompenzační bonus pro osoby samostatně výdělečně činné a společníky společností s ručením omezeným má činit až 1 000 korun denně. V případě lidí, kteří pracují na dohody, to má být 500 korun denně. Podpora míří na firmy a podnikatele, kterým klesly v rozhodném období tržby nejméně o 30 procent. Finanční správa má kompenzační bonus vyplácet zpětně od 22. listopadu.

Kvůli návrhům vyhlásila šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 stav legislativní nouze. Umožní jejich zrychlené schvalování.