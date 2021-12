Vyčerpali jsme pozitivní motivace, hájil Babiš před poslanci povinné očkování

Pro to, aby Sněmovna o povinném očkování jednala a hlasovala, byli jen poslanci SPD a část poslanců ANO, včetně premiéra Babiše.



Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který je momentálně v izolaci kvůli covidu, má podle vlády připravit konečný návrh vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. Novela počítá se zavedením povinného očkování proti nemoci covid-19 pro osoby starší 60 let a pro vybrané profese, například policisty, vojáky a další ozbrojené složky, hasiče, zdravotníky či zaměstnance v sociální péči.

Podobu vyhlášky ještě jednou posoudí vláda a definitivně rozhodne, zda a koho se skutečně povinné očkování proti covidu bude týkat. Vojtěch bude navrhovat, aby to platilo od března 2022. Nová vláda tedy bude mít čas to případně změnit. „Není to zákon. Je to vyhláška ministra zdravotnictví, je připraven ji podepsat,“ řekla ministryně financí a šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.

Lidé, kteří chtějí pracovat v určitých profesích, se už teď musejí nechat očkovat proti některým infekčních nemocem. Očkování proti žloutence typu B musejí mít zdravotníci, záchranáři, pracovníci v sociálních službách, hasiči či policisté, ale i medici či účastníci některých rekvalifikačních kurzů. Záchranáři, policisté a hasiči musí pak mít i očkování proti žloutence A. Na vybraných pracovištích musí mít personál očkování proti spalničkám či vzteklině.

Okamura: Odchod deseti tisíc policistů by byla katastrofa

Do čela boje proti povinnému očkování se ve Sněmovně postavil šéf SPD Tomio Okamura. „Odchod deseti tisíc policistů by byla katastrofa, to je problém, u kterého nemůžeme mlčet.“ řekl Okamura. Jeho hnutí má ale ve Sněmovně jen 20 poslanců, a tak záleží na tom, jak se k návrhu zatrhnout vládě vyhlášku o povinném očkování proti covidu postaví budoucí vládní strany.

„Je nesmyslné nutit k očkování zdravé lidi,“ prohlásil před poslanci Okamura. „Nutit k očkování odolné lidi nemá logiku,“ řekl šéf SPD. Základem boje proti onemocnění není podle něj očkování, ale přirozená lidská imunita.



SPD také podala správní žalobu proti koronavirovým opatřením, protože vidí diskriminaci v tom, že se jako covidové certifikáty už neuznávají negativní výsledky testů. „Vláda diskriminuje zdravé očkované lidi, kteří mají negativní PCR test. Nemohou do restaurací a účastnit se dalších oblastí veřejného života,“ řekl Okamura.

Povinné očkování podle Válka není řešením

Stoupencem povinného očkování není budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. „Není řešením, a to není můj nápad, to říkají sociologové, to říká řada výzkumů, nařídit očkování. Jednak je to legislativně velmi obtížně proveditelné a samozřejmě může nastat situace, že to nepovolí Ústavní soud,“ vyslovil se proti povinnému očkování v rozhovoru pro MF DNES Válek.

„Na druhou stranu jsou profesní skupiny, jejichž zástupci mohou dojít ke shodě, že tato skupina má být proočkovaná. Pokud se profesní skupiny dohodnou, tam bych to podpořil. Ve věkových skupinách ne,“ řekl Válek.