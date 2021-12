Rakušan chce tlačit na policii k očkování i větším covidovým kontrolám

Motivace k vyšší proočkovanosti v policejním sboru by podle kandidáta na nového ministra vnitra Víta Rakušana měla být finanční. Finančně zvýhodňovat by se podle něj mohla po vzoru z nemocnic ta oddělení, kde bude naočkováno proti covidu třeba 85 procent zaměstnanců.

Policejní prezident Jan Švejdar minulý týden varoval, že pokud by se prosadilo povinné očkovaní pro příslušníky policie, jak uvažuje nynější vláda Andreje Babiše, mohla by policie přijít zhruba o deseti tisíc kvalifikovaných lidí.

Policejní prezident minulý týden sdělil, že většina policie je naočkována. „Téměř 82 procent policistů a občanských zaměstnanců podstoupilo k dnešnímu dni minimálně první dávku očkování. Za to jsem rád a považuji to za skvělý výsledek,“ uvedl minulé úterý Švejdar.

Policisté by se podle Rakušana měli rovněž motivovat, aby více kontrolovali dodržování vládních protiepidemických opatření.

„Jsme před velkým rozhodnutím, buď budeme dodržovat stávající opatření, která už jsou nepříjemná ale ještě nejsou zcela likvidační, jak pro společenskou amtosféru, tak pro business a školy,“ řekl Rakušan v pořadu Interwiev Plus na stanici ČRo Plus.

Novou vládu Petra Fialy, ve které by měl být šéf STAN Vít Rakušan ministrem vnitra, by podle předpokladů mohl preziden Miloš Zeman jmenovat v druhé polovině prosince. Setkávání s kandidáty na ministry má Zeman naplánováno do 13. prosince.

„Nastoupíme pravděpodobně na vrcholu krize, kdy budou přeplněné nemocnice. Nastoupíme do vlaku, který už cestu kudy pojede, má definovanou tím, jak se chováme nyní,“ podotkl Rakušan v rozhovoru.

