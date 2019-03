Faltýnek bude vysvětlovat jednání s Kapsch a šéfem antimonopolního úřadu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Právě antimonopolní úřad mohl vrátit Kapsch do hry. Ministr dopravy za hnutí ANO Dan Ťok řekl, že o jednání Faltýnka nevěděl a že k němu šéf poslanců ANO neměl ani žádný mandát. „Nemyslím si, že je úkolem kohokoli v politice jednat s účastníky soutěže,“ řekl Ťok.

Pokud by se prokázalo, že Faltýnek udělal něco, co není v souladu s jeho hnutím, tak podle premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše okamžitě skončí. „Pokud by se skutečně prokázalo, že udělal něco proti principům našeho hnutí, tak skončí okamžitě. A to jsem mu jednoznačně řekl,“ řekl premiér.



Na debatu o mýtném budou mít poslanci dvě hodiny. Policie kvůli ovlivňování zakázek zasahovala před týdnem na několika místech, mimo jiné na antimonopolním úřadu, v sídle firmy Kapsch a u Faltýnka v bytě.

Faltýnek obhajuje své jednání s firmou Kapsch o mýtném tím, že tím státu ušetřil miliardy korun. V úterý prohlásil, že s Kapsch začal jednat v roce 2015, když expremiér Bohuslav Sobotka z ČSSD hrozil, že odvolá ministra dopravy Dana Ťoka.



„Hrozilo, že stát nebude vybírat mýto. Tak jsem jako účastník toho koaličního jednání do toho aktivně vstoupil a začal to řešit s panem náměstkem Kopřivou. Podařilo se dohodnout, že byly zrušeny všechny nevýhodné dodatky smluv z let 2006 až 2015 a stát ušetřil 1,5 miliardy korun,“ tvrdí šéf poslanců ANO. Následně byla uzavřena smlouva šetřící podle Faltýnka miliardu korun ročně.



Své jednání s šéfem antimonopolního úřadu Petrem Rafajem nevysvětlil a novinářům řekl, že na otázky poslanců je připraven odpovědět ve čtvrtek.