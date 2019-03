Faltýnkovo jednání s Kapsch a s šéfem antimonopolního úřadu udivilo Ťoka

Bude chtít při jednání poslaneckého klubu ANO vysvětlení od Faltýnka k tomu, že podle policejních odposlechů řekl předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Rafajovi, že je potřeba udělat to, co chce společnost Kapsch.

„Jestli se to potvrdí, tak z toho budu docela překvapený, nechci říci šokovaný. Jsou to věci, které bych nečekal,“ řekl Ťok. A jak by se měl zachoval Faltýnek, kdyby se zveřejněné informace o jeho schůzkách s vedením firmy Kapsch a pak s šéfem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže potvrdily?

„Z toho musí jak pan premiér, tak pan první místopředseda hnutí ANO vyvodit nějaké důsledky,“ prohlásil ministr dopravy Ťok.

Počínání Faltýnka chce řešit opoziční ODS na jednání Sněmovny. „Zveřejněné informace jsou velmi vážné. V úterý navrhneme zařazení mimořádného bodu v této věci na jednání Poslanecké sněmovny,“ uvedl již o víkendu předseda ODS Petr Fiala.

Švachula skončil, protikorupční iniciativy chtějí konec Rafaje

Ťok při příchodu na jednání vlády řekl, že pět protikorupčních iniciativ poslalo všem členům vlády dopis, aby se zabývali odvoláním Rafaje z čela antimonopolního úřadu. „My jsme všichni dostali dopis, asi se o něm budeme bavit, ale já to asi iniciovat nebudu,“ řekl ministr Ťok.

Potvrdil, že v dozorčí radě společnosti ČD Cargo skončil bývalý místostarosta Brna-střed, dnes radní této městské části za hnutí ANO Jaroslav Švachula, jeden z devíti obviněných při razii Národní centrály proti organizovanému zločinu.

„Já jsem s panem generálním ředitelem Českých drah mluvil a říkal mu, že by měli zvážit, jestli by měli mít tohoto člena dozorčí rady,“ uvedl ministr dopravy.

Odposlechy neunikly od policie, míní ministr vnitra Hamáček

Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček při příchodu na jednání vlády řekl, že se po schůzce s policejním prezidentem Janem Švejdarem nedomnívá, že policejní odposlechy týkající Faltýnka, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a firmy Kapsch unikly do médií od policie.

Hamáček řekl, že Švejdar celou věc prošetřil. Vysvětlení policejního prezidenta považuje Hamáček za dostačující. K odposlechům má totiž přístup řada dalších lidí - státní zástupci, obvinění či advokáti. Citace z příkazu k domovní prohlídce u Faltýnka se objevily v sobotním Právu. Policisté ve čtvrtek zasahovali v brněnském sídle antimonopolního úřadu, v pražském sídle firmy Kapsch i u Faltýnka doma.