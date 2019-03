Babiš se v Rozstřelu vyjádří k setkání s Trumpem i situaci v ANO

Andrej Babiš navštívil USA minulý týden a v Bílém domě jej přijal prezident Donald Trump i další vysocí představitelé Spojených států. Přítomni byli například ministr zahraničí Mike Pompeo, viceprezident Michael Pence nebo poradce pro národní bezpečnost John Bolton.

„Česká republika je skvělá země, velmi dobře se jí ekonomicky daří. Je to velmi bezpečná země, má silnou armádu, silné lidi,“ řekl Trump.

Vyzdvihl současně dobré vztahy mezi USA a Českem a spolupráci v obchodě nebo v otázkách kybernetické bezpečnosti. „Máme s Českou republikou báječné vztahy. Setkání je pro mě velká čest,“ pronesl Trump.

Z osobního setkání s Trumpem byl český premiér nadšený. „Myslím, že jsme měli výbornou chemii, až jsem byl překvapený. Donald Trump byl bezprostřední, měl skvělou náladu a pozitivní atmosféra se přenesla i na oficiální jednání,“ řekl Babiš v rozhovoru pro MF DNES



„ Setkání bylo příjemné a otevřené. Několikrát jsme se zasmáli. Bavili jsme se o kybernetice, o energetice, o plynovodech. Velkým tématem byla Sýrie, je důležité abychom vyřešili problém uprchlíků. Je tam šest milionů lidí, kteří čekají na návrat domů. Také Američané se musí snažit ten problém řešit,“ dodal český premiér.

Po návratu do ČR na něj však nečekaly příjemné věci díky aférám spolustraníků z ANO. Policejní razie v kauze možné korupce mezi firmou Kapsch a ÚOHS se dotkla i prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka a na šéfa Sněmovny Radka Vondráčka prasklo, že v roce 2017 proměnil jednací sál Sněmovny ve svou revuální show coby kytarista a zpěvák.



„Já bych to takto nikdy neudělal, ale co na to říct? Byla to klukovina. Jsou to hlouposti, které vypadají špatně,“ pokáral Babiš Vondráčkovo vystoupení. A vyjádřil se i k situaci kolem Faltýnka.

„Pokud vím, podezřelí jsou spíš na ÚOHS a v Kapschi a pan Faltýnek tam má figurovat jako svědek. Ale samozřejmě to nepůsobí dobře. Ke mně se Kapsch také pokoušel dostat, já je odmítl vůbec jen přijmout. Byla to záležitost pana ministra dopravy Ťoka. Uvidíme, já to určitě řešit nebudu, nemám tam co řešit. Policie i státní zastupitelství jsou nezávislé, je potřeba to urychleně objasnit, aby se rozptýlily jakékoli obavy.“

Pro hnutí ANO, jehož je Babiš předsedou, pochopitelně jakékoliv aféry před nastávajícími volbami do europarlamentu nevypadají příznivě. Premiér v Rozstřelu zřejmě zhodnotí i vládní spolupráci s ČSSD, jaké návrhy zákonů a plánované kroky vlády nyní považuje za klíčové, a zda je spokojený s prací některých ministrů nebo zvažuje v nějakém resortu případnou výměnu.