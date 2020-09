Opozice chce na mimořádné schůzi řešit podporu živnostníkům a důchody

„Chceme prosadit odpuštění odvodů na sociální pojištění živnostníkům a firmám s maximálně 50 zaměstnanci do konce tohoto roku. Děje se totiž přesně to, před čím jsme varovali, s koncem úlev mnoho živnostníků ukončilo, nebo přerušilo svou živnost. Dopady vypnutí ekonomiky neskončily 31. srpna a stát musí udělat všechno pro to, aby podnikatelům ulehčil těžkou situaci,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Reagoval tak na to, že na konci srpna skončila platnost programu Antivirus C. Ten znamenal odpuštění odvodů za červen až srpen firmám do 50 zaměstnanců, které nesníží mzdy a nepropustí víc než desetinu lidí.

Vláda schválila prodloužení programů Antivirus A i B do konce října. Program Antivirus má bránit propouštění, obdobný dopad by měl mít takzvaný trvalý kurzarbeit, který vláda chystá, aby ho vláda mohla spouštět v případě potřeby, až úplně skončí na konci října Antivirus. Programem Antivirus A stát dorovnává 80 procent vyplacené náhrady mzdy v karanténě a výdělku v zavřených provozech do 39 tisíc korun superhrubé mzdy.

Lidovcům vadí rozhodnutí vlády o jednorázovém mimořádném příspěvku všem důchodcům ve výši 5 tisíc korun. „KDU-ČSL chce finančně zohlednit především ty nejohroženější seniory. Podle nás rozhodně není potřeba, aby jednorázovou částku 5 000 Kč k důchodu čerpali důchodci s nadstandardními příjmy, případně ti, kteří stále ještě pracují,“ říká předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Dlouhodobou prioritou strany je finančně podpořit maminky a všechny rodiče, kteří pracovali a přitom vychovali své děti. „Stát je kvůli menšímu počtu odpracovaných let a sníženým úvazkům doslova potrestal nižším důchodem, proto lidovci opakovaně navrhují navýšení jejich důchodu o 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě,“ uvedl šéf lidovců.

„Na rozdíl od vlády chceme pomoci v oblastech, kde je pomoc skutečně zapotřebí. Rušení koncertů, festivalů a další omezení v oblasti živé kultury vystavují umělce vážným existenčním problémům, proto se k nim nesmíme obracet zády,“ zdůvodnila podpisy své strany pod žádost o mimořádnou schůzi Sněmovny předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Podle předsedy STAN Víta Rakušana chce opozice ukázat směr, jímž by se země měla vydat. „Když se v tom teď ministři topí, chceme jim pomoci a ukázat jim směr, jak z téhle šlamastyky ven. V nouzi by nikdo neměl odmítnout nabízenou pomoc, ani současná vláda,“ řekl Rakušan.