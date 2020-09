Poslanci budou na popud opozice jednat o pomoci živnostníkům i důchodcům

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Na programu schůze je i osm bodů. Je mezi nimi i vládní návrh na zavedení paušální daně pro živnostníky či senátní návrh o jednorázovém státním příspěvku krajům kvůli propadu daňových příjmů v souvislostí s epidemii koronaviru.

TOP 09 chce pomoci lidem pracujícím na dohodu

Sněmovna by mohla jednat také o poslanecké novele, jež zvyšuje hranici pro odvod zdravotního a sociálního pojištění z odměn z dohod o provedení práce. „Tuto hranici jsme stanovili na 11 500 korun,“ řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Pomohlo by to, jak řekla, například studentům či maminkám s malými dětmi.

„Chceme prosadit odpuštění odvodů na sociální pojištění živnostníkům a firmám s maximálně 50 zaměstnanci do konce tohoto roku. Děje se totiž přesně to, před čím jsme varovali, s koncem úlev mnoho živnostníků ukončilo, nebo přerušilo svou živnost. Dopady vypnutí ekonomiky neskončily 31. srpna a stát musí udělat všechno pro to, aby podnikatelům ulehčil těžkou situaci,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Reagoval tak na to, že na konci srpna skončila platnost programu Antivirus C. Ten znamenal odpuštění odvodů za červen až srpen firmám do 50 zaměstnanců, které nesníží mzdy a nepropustí víc než desetinu lidí.

Lidovcům vadí rozhodnutí vlády o jednorázovém mimořádném příspěvku všem důchodcům ve výši 5 tisíc korun. „KDU-ČSL chce finančně zohlednit především ty nejohroženější seniory. Podle nás rozhodně není potřeba, aby jednorázovou částku 5 000 Kč k důchodu čerpali důchodci s nadstandardními příjmy, případně ti, kteří stále ještě pracují,“ říká předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.



Návrh programu mimořádné schůze nemohou poslanci nijak upravovat. Buď jej Sněmovna jako celek schválí, nebo odmítne.