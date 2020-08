Vláda prodloužila dva programy Antivirus o dva měsíce, do konce října

Program Antivirus má bránit propouštění, obdobný dopad by měl mít takzvaný trvalý kurzarbeit, který vláda chystá.

Maláčová chtěla, aby vláda programy Antivirus schválené dosud jen do konce srpna, vláda prodloužila až do konce roku. Proti tak dlouhému prodlužování ale již dříve vystoupila ministryně financí Alena Schilllerová.

„Podporuji kurzarbeit, podporuji to, že firmy pracují, třeba nějakou část týdne, a nějakou část refunduje stát,“ uvedla Schillerová.



Je pro to, aby trvalý kurzarbeit začal fungovat dříve než až od ledna. „Určitě budu podporovat to, abychom to přijali formou zrychleného legislativního procesu. Ne aby byl přijat až 1. ledna 2021, ale dříve, třeba i formou stavu legislativní nouze,“ řekla iDNES.cz Schillerová.



Program Antivirus zahrnuje tři druhy podpor. Příspěvkem A stát dorovnává 80 procent vyplacené náhrady mzdy v karanténě a výdělku v zavřených provozech do 39 tisíc korun superhrubé mzdy. Příspěvek B pokrývá 60 procent náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky do 29 tisíc korun superhrubé mzdy. Podpora C představuje odpuštění odvodů za červen až srpen firmám do 50 zaměstnanců, které nesníží mzdy a nepropustí víc než desetinu lidí.