Kurzarbeit vyjde až na 4 miliardy měsíčně, ochrání jen lidi po „zkušebce“

Nižší odhad počítá podle Lidových novin, které mají materiál v ruce, počítá s podporou jednotlivých firem i vybraných sektorů a regionů.

Krajní variantou je pak plošné celostátní uzavření provozů, které státní pokladnu vyjde až na 4,3 miliardy korun měsíčně.

Kurzarbeit má být trvalým a legislativně ukotveným programem, který má zabránit firmám propouštět, jestliže se dostanou do problémů, způsobených mimořádnými okolnostmi jako je pandemie, živelné pohromy nebo kybernetický útok.

Kurzarbeit by měl navázat na současný vládní program Antivirus. Momentálně se diskutuje o jeho prodloužení do konce roku. Pokud by se tak nestalo, mohl by narůst počet lidí bez práce.

Kurzarbeit by spustila vláda, ale mohl by začít i automaticky. Chránit bude zaměstnance, kteří ve firmě pracují nejméně tři měsíce.

Automaticky by se podle informací LN měl spustit za podmínky, že ve třech měsících po sobě dojde k meziročnímu nárůstu počtu uchazečů o zaměstnání o více než 15 procent a současně počet uchazečů o práci dosáhne alespoň 400 tisíc osob. Českomoravská konfederace odborových svazů nesouhlasí s tím, aby se program spouštěl automaticky.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové se program vyplatí, protože částky, vynaložené státem na uchování pracovních míst jsou nižší, než kdyby firmy propouštěly a stát následně lidem vyplácel dávky v nezaměstnanosti.

Kvůli změně režimu na kurzarbeit se musí změnit šest zákonů a není tak podle LN jisté, že se vše stihne tak, aby program platil už od ledna, jak si přeje šéfka resortu práce.