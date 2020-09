Vláda projedná jednorázový příspěvek 5 tisíc korun pro důchodce

6:33

O zákonu o jednorázovém příspěvku k penzím ve výši 5 tisíc korun bude jednat prostřednictvím videokonference na mimořádném jednání vláda. Stát by měl na mimořádný příspěvek důchodcům podle premiéra Andreje Babiše vydat 15 miliard korun. Příspěvek by důchodci měli dostat v prosinci. Schválit to ještě bude muset parlament.