Razie Jakuba Pokorného: S rouškami a respirátory na věčné časy

Je mi to líto, že to musím napsat, ale svůj slib, že léto už bude „normální“, který jsme slýchali kontinuálně už od Nového roku, zatím vláda nesplnila. Když se nedostanu do hospody bez testu, tak to není normál. To se na mě fakt nezlobte, píše editor MF DNES Jakub Pokorný.